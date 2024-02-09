09.02.2024
Суворов. Часть 1
Рассказ о великих русских полководцах. Сегодня поговорим об Александре Васильевиче Суворове.
В какой семье рос будущий полководец, чему и как учился? Как началась его военная служба? Что дало ему пребывание на интендантских должностях и что такое суворовская «наука побеждать»? В чем военное новаторство Суворова и как сложилась его семейная жизнь?"
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