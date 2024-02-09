Рассказ о великих русских полководцах. Сегодня поговорим об Александре Васильевиче Суворове.

В какой семье рос будущий полководец, чему и как учился? Как началась его военная служба? Что дало ему пребывание на интендантских должностях и что такое суворовская «наука побеждать»? В чем военное новаторство Суворова и как сложилась его семейная жизнь?"