Сперанский. «Пушкин русской бюрократии»
Родившись в семье сельского священника, у которого даже не было фамилии, он сумел стать ближайшим приближенным двух императоров и реформировать государственно-правовую систему Российской империи. Свои блестящие способности он конвертировал в успех на государственной службы упорным трудом и постоянным саморазвитием, а фамилия, которую ему в буквальном смысле пришлось заслужить, была образована от латинского «sperare» - надеяться.
Как Сперанскому удавалось с высокой скоростью продвигаться по карьерной лестнице? Почему именно Сперанский стоит за всеми гражданскими реформами Александра I? И Почему его называли Пушкиным русской бюрократии?
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