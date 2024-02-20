Родившись в семье сельского священника, у которого даже не было фамилии, он сумел стать ближайшим приближенным двух императоров и реформировать государственно-правовую систему Российской империи. Свои блестящие способности он конвертировал в успех на государственной службы упорным трудом и постоянным саморазвитием, а фамилия, которую ему в буквальном смысле пришлось заслужить, была образована от латинского «sperare» - надеяться.

Как Сперанскому удавалось с высокой скоростью продвигаться по карьерной лестнице? Почему именно Сперанский стоит за всеми гражданскими реформами Александра I? И Почему его называли Пушкиным русской бюрократии?