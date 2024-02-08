В этом подкасте речь пойдет об эпохе Петра I и пришедшей ему на смену Екатерине I (годы правления: 1725-1727). Почему Петр I не оставил завещания и не распорядился о наследнике, и кем на самом деле была его супруга, ставшая после смерти Петра императрицей Екатериной Первой? Какое имя она носила на самом деле? Возможно, Марта Скавронская? Как будущая императрица оказалась в спальне императора?