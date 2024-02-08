"В этом выпуске затронем внешнюю политику страны в период правления Петра III. Поговорим о заинтересованности императора в войне Австрии с Турцией, конфликте с Данией, выходе из Семилетней войны, перевороте и смерти (убийстве) Петра III и других событиях.

Что такого сделал Петр III всего за полгода своего правления, за что его свергли с престола? Как воспитание повлияло на его судьбу? С чего начался заговор и как произошел переворот? Какую роль сыграла Екатерина II? Почему при большом потенциале Петр III так и не стал уважаемым императором?"