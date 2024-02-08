08.02.2024
Петр Третий. Рабочий день императора
"Петра III называли пьяницей, бездельником, забулдыгой и не только. Ему приписывали намерение отказаться от православия, говорили, что он ничего не сделал для России.
Но так ли плох был Петр III? Как на самом деле проходил рабочий день императора? Какие указы он принял и как с ними поступила его жена-предательница Екатерина II? Что Петр III успел сделать всего за полгода царствования?"
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