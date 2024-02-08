08.02.2024
Петр Третий. Привилегия на глупость
"Личность и деятельность Петра III долгое время расценивались историками единодушно отрицательно. Говорили, что Петру Третьему присвоена «привилегия на бессмысленность и глупость». Но так ли плох был Петр III?
В первой части вы узнаете, как проходило детство Петра III, чем он увлекался, как выглядел, кем были его родители, как он попал в Россию, и что изменилось в жизни будущего императора благодаря Елизавете."
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