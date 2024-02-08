08.02.2024
Петр Третий. 20 лет играл в солдатиков
"Отношения Петра III и Екатерины с самой свадьбы складывались не лучшим образом. Елизавета Петровна требовала наследников, но супругов не тянуло друг к другу. К началу правления Петра они даже жили в отдельных дворцах.
Но как сложилась их судьба после смерти «веселой царицы»? Кто был отцом Павла I, сына Екатерины? Чем занимался Петр Третий до восшествия на престол? Какая Россия досталась новому императору?"
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