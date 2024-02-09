"Период правления императора Павла I были чрезвычайно насыщенным с точки зрения внешней политики. Начав с политики изоляционизма и невмешательства в европейские войны с революционной Францией, Павел Петрович, после оккупации Наполеоном Мальты, резко сменил вектор внешней политики и вступил в антифранцузскую коалицию. А потом – вступил в коалицию с Наполеоном против Англии, и все это за неполные пять лет.

Что происходило во Франции на рубеже XVIII и XIX веков? Почему Павел считал, что Российской империи не стоит расширяться? Что такое Орден госпитальеров и как Мальта стала губернией Российской империи? Что изменило отношение Павла Петровича к Наполеону и почему союзы с европейскими державами не принесли России геополитических дивидендов?"