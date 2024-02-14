Люди из ближайшего окружения называли его "вечным работником на троне" и "неустрашимым рыцарем". Однако для значительной части общества имя императора ассоциировалось с "кровавым палачом" и "Николаем Палкиным". Каким же он был на самом деле?

Какая игра была самой популярной среди дворян в николаевские времена, а за какие игры могли и судить? Каким вспоминали Николая его современницы? Что сделал император для развития русской армии? Почему расцвела мундиромания и к чему привели цензурные ограничения?