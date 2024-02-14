Третьего сына императора Павла I и императрицы Марии Федоровны не прочили в самодержцы – ему была уготована военная карьера. Но всё сложилось иначе. Он правил империей с 1825 по 1855 год – на этот период пришлось восстание декабристов, экономические реформы, строительство первой железной дороги, безуспешная борьба с коррупцией и Крымская война.

Как нужно была правильно «решать вопросы» с императором? Откуда в Николае любовь ко всему военному и и нелюбовь к гуманитарным наукам? Насколько жесткость воспитателей способствовала становлению личности императора? Был ли он верным мужем? И почему Николай так и не решился на отмену крепостного права?