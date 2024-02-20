Генерал Алексей Петрович Ермолов - один из прославленных и во всех смыслах ярких русских полководцев, прославился не только как храбрый военачальник, но и как дальновидный администратор и острый на язык мемуарист.

Как Ермолов склонил персидского шаха к подписанию выгодного для России мира? Как удалось ему добиться искреннего уважения со стороны народов Кавказа? Как сложилась его личная жизнь и почему его мемуары считаются одним из главных исторических свидетельств эпохи наполеоновских войн?