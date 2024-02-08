Продолжаем захватывающий рассказ об эпохе дворцовых переворотов в России и кратком, но весьма насыщенном событиями периоде царствования «Правительницы» Анны Леопольдовны, регенте при малолетнем императоре Иване VI.

Кто привел Анну на трон? Как Бирон, ставший фактически полновластным властителем России, был уже через несколько месяцев смещен со всех постов? Почему «дщерь Петрова» Елизавета, не отличавшаяся интересом к политике, сумела сплотить вокруг себя гвардию и в результате еще одного переворота прийти к самодержавной власти? Какой была Елизавета до своего триумфа, какими личными качествами отличалась? Правда ли, что после воцарения она послала специальную экспедицию на Камчатку за своим сосланным возлюбленным?