При Елизавете Россия стала большим игроком на международной арене. Главным внешнеполитическим врагом страны тогда была Пруссия. Русско-шведская война (1741-1743) и Семилетняя война (1756-1763) показали, насколько российская военная политика отличалась от военной политики других стран.

Насколько успешной была внешняя политика при Елизавете? Сколько фаворитов было у Елизаветы Петровны? Была ли она обвенчана с Алексеем Разумовским? Какой образ жизни вела императрица? Как Елизавета выбрала преемника?