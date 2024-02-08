"Правление Екатерины II – один из самых интересных периодов русской истории, особенно XVIII века. Выросшая в небогатой семье и нелюбимая родной матерью, Екатерина уделяла большое внимание самообразованию и манерам, что и помогло ей кардинально изменить свою жизнь – она стала супругой Петра III.

Как проходило детство Екатерины Великой? Кем были ее родители? Кто был ей ближе, чем мать? Кого приписывают в отцы Екатерины II? Как обстояли политические дела на родине будущей императрицы?"