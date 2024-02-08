"Продолжаем рассказ об одной из самых интересных императриц России Екатерине II. Екатерина на своем примере показала, что чтение и кропотливая работа над собой очень помогают в жизни, а чтобы чего-то добиться в России, надо править долго. Она вела себя так, чтобы понравиться самым важным людям при дворе и в стране, окружала себя сильными и красивыми мужчинами, в то время как ее отношения с супругом были далеки от идеальных.

Как из немки Екатерина II превратилась в русскую? Чем она привлекала к себе внимание? Кого она любила? Что произошло с дочерью Екатерины II?"