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Кем был Минин и какие меры он предпринял для создания материально-технического базиса Ополчения? Как удалось запустить мобилизационную экономику, собрать чрезвычайный налог и даже наладить чеканку денег? И почему Пожарский оказался идеальным военным руководителем?

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