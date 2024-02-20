4 ноября в России отмечается День народного единства. Почему этот праздник так трудно приживается в нашем сознании? Что такое Смута и почему Москва почти два года была оккупирована иностранными войсками? Были ли у России альтернативные пути развития? Какую роль в борьбе с интервентами играла русская Православная церковь?

В данной лекции Владимир Мединский расскажет о судьбах людей, творивших историю нашей страны в первой четверти XVII века, и ответит на главный вопрос – что именно мы отмечаем 4 ноября.