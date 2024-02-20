Михаил Богданович Барклай-де-Толли - русский военачальник из немецкой семьи с шотландскими корнями. Его карьерное восхождение было медленным, критика – всеобщей, слава - оглушительной. Именно ему принадлежит реализованный Кутузовым план успешного противостояния Наполеону.

В чем Барклаю аж дважды повезло на поле боя? Что он успел сделать за 2 года пребывания в должности военного министра, и почему его ненавидела армия и «патриотическое сообщество»? Почему Бородино – неудачная диспозиция?