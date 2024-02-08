Петр III. Как не надо быть царем

Что такого сделал Петр III всего за полгода своего правления, за что его свергли с престола? Как воспитание повлияло на его судьбу? С чего начался заговор и как произошел переворот? Какую роль сыграла Екатерина II? Почему при большом потенциале Петр III так и не стал уважаемым императором? Авторский подкаст Владимира Мединского о Петре III.