Петр III. Как не надо быть царем
Что такого сделал Петр III всего за полгода своего правления, за что его свергли с престола? Как воспитание повлияло на его судьбу? С чего начался заговор и как произошел переворот? Какую роль сыграла Екатерина II? Почему при большом потенциале Петр III так и не стал уважаемым императором? Авторский подкаст Владимира Мединского о Петре III.
01. Петр Третий. Привилегия на глупость
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03. Петр Третий. Рабочий день императора
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04. Петр Третий. Как не надо быть царем
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