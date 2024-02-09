Павел I. Русский Гамлет
Цикл рассказов о Павле – прямое продолжения истории правления его матери, Екатерины Великой. Как детские травмы повлияли на жизнь Павла Петровича? Почему историки и дворянская верхушка видели одного Павла, а европейские элиты и русские крестьяне и солдаты – совсем другого? Была ли Екатерина хорошей матерью, а Павел – хорошим сыном? Модель какого государства создал цесаревич Павел в Гатчине? И как ему все-таки удалось стать императором в обход планов екатерининских фаворитов? Авторский подкаст Владимира Мединского.
01. Павел I: Реформатор-волюнтарист
-00:00
02. Павел I: От изоляционизма к экспансии
-00:00
03. Павел I: Убийство императора. Что было бы, если...
-00:00