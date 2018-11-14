"Исторические субботы". Сезон 2
Второй сезон лектория "Исторические субботы" Государственный исторический музей, Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры Российской Федерации открыли новый проект - лекторий «Исторические субботы», посвященный как известным, так и малоизученным страницам прошлого России. Лекции проходят с 6 февраля 2016 года каждую субботу (в 12.00 и 15.00) в лекционном зале Выставочного комплекса Государственного исторического музея.
01. Сталин, Рузвельт и Черчилль в решении вопросов войны и мира, 1941-1945 годы
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02. Опыт «симфонии»: Церковь и государство отца и сына (Михаил Фёдорович и Филарет Никитич). (Лисовой Н.Н.)
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03. Русь и Византия: от вражды к союзу, IX-XI века
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04. Великая Отечественная война: актуальные вопросы истории
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05. Русские книжники середины XV – первой трети XVI века и Западная Европа
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06. Повседневная жизнь русского столичного дворянства в XVIII веке
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07. Повседневная жизнь русского столичного дворянства в XIХ веке
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08. Внешняя политика Петра I
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09. Национальный вопрос в истории России
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10. Викинги и речные пути Восточной Европы в конце IX – начале XI века
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11. Февральская революция 1917 года «Как это было»
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12. Исторический музей: архитектура и интерьеры
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13. Политическое искусство Ивана III
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14. Государь всея Руси и Европа: куда и зачем ездили послы Ивана III?
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15. Ярослав Мудрый
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16. Февральская революция 1917 года: что это было?
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17. Истоки государства Российского. Политическое развитие средневековой Руси в X-XV веках
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18. Октябрьская революция 1917 года: истоки, ход, результат
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19. Откуда родом Рюрик?
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20. Владимир Мономах
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21. Дипломат Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин
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22. Советские женщины на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
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23. Петр I и Северная война 1700-1721 годов
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24. Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа
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25. Капитуляция Японии 1945 года: атомная бомба или советский блицкриг
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26. К 75-летию начала Сталинградской битвы: от позиционного сражения к триумфу танковых войск
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27. Вопросы к лектору: К 75-летию начала Сталинградской битвы
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28. Вопросы к лектору: Русская Америка. К 150-летию продажи
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29. «Повесть временных лет» и начальное летописание: о чем спорят текстологи?
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30. История государственного герба России. Продолжение
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31. Посольский приказ в XVI веке
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32. «Государево слово и дело!» во времена Анны Иоанновны (политические процессы 1730-х годов)
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33. Россия и Европа в век Елизаветы Петровны
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34. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне» (из актуального опыта 1914-1941 годов)
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35. Русские «участники» Великой французской революции
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36. Крымское ханство и российское государство, конец XV – начало XVII веков
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37. Иван IV в сказаниях иностранцев XVI-XVII веков: утверждение стереотипа
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38. История русских государственных регалий
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39. Патриарх в Церкви и в Царстве: учреждение патриаршества в России
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40. История государственного герба России
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41. Русские земли в составе Великого Княжества Литовского и Королевства Польского
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42. История вхождения Украины в состав Российского государства
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43. История старообрядчества в России в XVII-XX вв.: государственный и конфессиональный аспекты
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44. Отечественная война 1812 года: разведка и планы сторон (Безотосный В.М.)
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45. Парсуна и парсунность в русской живописи XVIII века
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46. Борис Фёдорович Годунов: путь к трону, на вершине власти (1584-1604 годы)
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47. Советско-польская война 1919-1920 гг. и судьба пленных красноармейцев
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48. Нашествие Батыя глазами древнерусских летописцев
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49. Русско-японская война 1904-1905 годов
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50. Выдающиеся полководцы великой войны: М.Б. Барклай де Толли и М.И. Кутузов
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51. Автокефалия Русской церкви в XV веке
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52. Бывшие офицеры на службе в Красной Армии в 1918-1922 годах
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53. Страсти по «чугунке». 165 лет со дня открытия Николаевской железной дороги
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54. Российская военная медицина в XIX - первой половине ХХ века
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55. Движение декабристов
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56. «Властелин судьбы»: личность императора Петра I
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57. Органы самоуправления в России, 1864-1917 годы
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