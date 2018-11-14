"Исторические субботы". Сезон 1
Первый сезон лектория "Исторические субботы" Государственный исторический музей, Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры Российской Федерации открыли новый проект - лекторий «Исторические субботы», посвященный как известным, так и малоизученным страницам прошлого России. Лекции проходят с 6 февраля 2016 года каждую субботу (в 12.00 и 15.00) в лекционном зале Выставочного комплекса Государственного исторического музея.
01. Древняя Русь и Западная Европа IX-XII века
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02. Первоучители Кирилл и Мефодий и возникновение славянской письменности (Турилов А.А.)
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03. Начало Русской церкви X-XII вв.
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04. Культурные связи Древней Руси с южными славянами IX – раннего XIII вв.
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05. Древняя Русь на ментальной карте древних скандинавов
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06. Как было устроено Древнерусское государство в X-XIII вв. – сравнительный взгляд
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07. Литература домонгольской Руси
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08. Икона на Руси домонгольского периода
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09. Русские земли в канун нашествия Батыя
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10. Генеалогия Рюриковичей и их потомков с древности до наших дней
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11. Древнерусская литература XIII-XV вв.
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12. Александр Невский
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13. Крестоносцы и Русь в XIII веке
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14. Военное дело Древней Руси конца IX – начала XI веков
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15. Русская военная археология XIII-XV века
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16. Куликовская битва: неизвестное Бородино
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17. Памятники раннего христианства в Северном Причерноморье
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18. Связи древнерусского искусства с культурой Византии и Западной Европы
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19. Иностранцы на русской службе в период создания Московского государства
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20. Межкняжеские отношения на Руси XII-XV вв. (Кучкин В.А.)
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21. Русь и Орда XIII-XV вв.
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22. Византийский брак Ивана III и его значение для Отечественной истории
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23. Династическая война московских Рюриковичей и становление единого Российского государства
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24. Российское государство в системе международных отношений, конец XV – середина XVI вв.
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25. Святая Русь глазами иноземцев
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26. Древнерусская книжность XVI века
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27. «Монголо-татарское иго»: зависимость от Орды в восприятии современником и потомков
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28. От избранной Рады до опричнины: метаморфозы Ивана IV и российской монархии
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29. Смутное время Московского государства: Истоки Смуты. От Первого до Второго Самозванца
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30. Рюриковичи эпохи заката Московской династии
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31. Смутное время Московского государства: гражданская война, иностранная интервенция
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32. Археология средневекового Новгорода
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33. Иностранные купцы в России в ранее новое время - XVII-XVIII вв.
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34. Культурные и политические связи белорусских и украинских земель с Россией, XVI-XVII вв.
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