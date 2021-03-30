История России XVIII – ХIХ веков
Вторая часть видеоучебника «История России XVIII – ХIХ веков» записана доктором исторических наук профессором, заместителем руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Игорем Борисовичем Орловым. Она содержит богатейший систематизированный материал по истории становления и расцвета Российской империи.
01. Дополнительно: XVIII век в Российской и мировой истории
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02. Россия в эпоху дворцовых переворотов 1725-1762 гг.
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03. Внешняя политика России первой половины XVIII столетия
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04. Екатерина II: российская модель «просвещенного абсолютизма» (Орлов И.Б.)
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05. Внешняя политика Российской империи второй половины XVIII столетия
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06. Внутренняя и внешняя политика Павла I
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07. Социально-экономическое развитие России первой половины XIX в. Промышленный переворот
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08. Эволюция курса государственной политики Александра I 1801-1825 гг. (Орлов И.Б.)
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09. Дополнительно: Русская Америка. Часть 1
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10. Дополнительно: Русская Америка. Часть 2
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11. Внешняя политика России 1801-1825 гг.: основные этапы и направления
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12. Декабризм и общественное движение второй четверти XIX столетия (Орлов И.Б.)
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13. Консервативный курс государственной политики Николая I
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14. Дополнительно: Крымская война
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15. Внешняя политика Николая I во второй четверти XIX в. Крымская война
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16. Опыт либерального реформирования при Александре II
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17. Дополнительно: Из истории российской общественной мысли. Славянофилы
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18. Общественное движение второй половины XIX века
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19. Александр III: консервативный вариант модернизации России
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20. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века
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21. Внешняя политика России второй половины XIX столетия
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22. Церковно-государственные отношения в XVIII-XIX вв.
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23. Дополнительно: Российская империя как цивилизационный фактор
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24. Петровская историческая трансформация России (Орлов И.Б.)
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25. Социально-экономические преобразования первой половины XVIII века
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26. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII века
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