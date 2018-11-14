Россия с древнейших времен до XVII в.
Первая часть учебника «История России с древнейших времен до XVII века» подготовлена доктором исторических наук, профессором МГИМО (У) МИД России Татьяной Васильевной Черниковой. Основным содержанием этого периода отечественной истории являются процессы этногенеза и политогенеза; принятие христианства и политическая раздробленность; монгольское нашествие и формирование сословно-представительной монархии; Опричнина и Смута; народные бунты и церковные реформы.
01. Русь при Игоре, Ольге и Святославе (Черникова Т.В.)
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02. Древнерусские земли в период политической раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество
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03. Господин Великий Новгород
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04. Древнерусские земли в XIII-XIV веках
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05. Становление единого Московского государства в конце XV – начале XVI веков.
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06. Внутренняя жизнь России во второй половине царствования Ивана Грозного (Черникова Т.В.)
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07. Земская монархия Михаила Романова (Черникова Т.В.)
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08. Внутренняя политика Алексея Михайловича
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09. Внешняя политика России во второй половине XVII века (Черникова Т.В.)
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10. Великое переселение народов и славянская колонизация Восточно-Европейской равнины
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11. Дополнительно: Проблемы образования и возникновения Древнерусского государства
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12. Проблема образования государства Русь. Становление династии
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13. «Бунташный век». Народные движения. Церковные реформы патриарха Никона и раскол русской православной церкви
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14. Дополнительно: Роль и место Русской православной церкви в истории России
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15. Дополнительно: Славянская письменность в Европе раннего Средневековья
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16. Расцвет Древнерусского государства при Владимире и Ярославе Мудром. Русь при Ярославичах и Владимире Мономахе
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17. Начало Смутного времени в России
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18. Смутное время. Трансформация гражданской войны в войну национально-освободительную (1611-1618 гг.)
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19. Россия XVII в. Новые явления в экономической и общественно-политической жизни
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20. Люди XVII века
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