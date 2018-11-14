Россия с древнейших времен до XVII в.

Первая часть учебника «История России с древнейших времен до XVII века» подготовлена доктором исторических наук, профессором МГИМО (У) МИД России Татьяной Васильевной Черниковой. Основным содержанием этого периода отечественной истории являются процессы этногенеза и политогенеза; принятие христианства и политическая раздробленность; монгольское нашествие и формирование сословно-представительной монархии; Опричнина и Смута; народные бунты и церковные реформы.