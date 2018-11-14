История России ХХ века

Третья часть «История России ХХ века» подготовлена доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником, руководителем Центра истории России, Украины, Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук Александром Владленовичем Шубиным. Все «трудные» для понимания и оценки вопросы российской истории ХХ века здесь представлены со всей полнотой и ясностью.