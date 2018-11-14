История России ХХ века
Третья часть «История России ХХ века» подготовлена доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником, руководителем Центра истории России, Украины, Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук Александром Владленовичем Шубиным. Все «трудные» для понимания и оценки вопросы российской истории ХХ века здесь представлены со всей полнотой и ясностью.
01. Россия в начале XX века
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02. Первая российская революция
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03. Реформы П. Столыпина и Россия перед Первой мировой войной
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04. Россия в Первой мировой войне
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05. Февральская революция. Начало Великой российской революции
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06. Развитие революции в первой половине 1917 года
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07. Развитие революции в период с июльского кризиса до октября 1917 года
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08. Октябрьская революция
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09. Брестский мир
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10. Дополнительно: Ключевые моменты Гражданской войны. Часть 1
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11. Дополнительно: Ключевые моменты Гражданской войны. Часть 2
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12. Начало широкомасштабной гражданской войны (Шубин А.В.)
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13. Борьба за «мировую революцию» (Шубин А.В.)
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14. Гражданская война в конце 1918-1920 годах
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15. Переход к НЭП и завершение гражданской войны и революции
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16. Период НЭП
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17. Кризис НЭП
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18. Первая пятилетка (Шубин А.В.)
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19. Террор 30-х годов
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20. Внешняя политика СССР в 30-е годы
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21. Политика СССР в 1939-1941 годах и загадка 22 июня 1941 года
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22. Дополнительно: Пакт Риббентропа-Молотова
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23. Великая Отечественная война. Главные вопросы. Часть 1 (Ржешевский О.А.)
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24. Дополнительно: Легенда о штрафбате
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25. Битвы и сражения, изменившие ход войны
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26. Великая Отечественная война. Главные вопросы. Часть 2
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27. Послевоенное десятилетие
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28. «Оттепель» (Шубин А.В.)
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29. Дополнительно: Роль Чехословакии в истории России XX века
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30. «Холодная война» в 40-60-е годы (Шубин А.В.)
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31. «Застой»
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32. Разрядка и второй этап «Холодной войны» (Шубин А.В.)
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33. Попытки реформ в период Ю. Андропова и К. Черненко (Шубин А.В.)
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34. «Ускорение» М. Горбачева
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35. Перестройка и распад СССР
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36. Российская Федерация в 1992-1993 годы
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37. Дополнительно: 600 лет русского гламура. Рублевка.Часть 1
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38. Дополнительно: 600 лет русского гламура. Рублевка.Часть 2
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39. Российская Федерация в 1994-2000 годы
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40. Россия вступает в XXI век
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