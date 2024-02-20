III Отделение. Великое и ужасное
III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии – первое в истории России специализированное ведомство по защите государственной безопасности. Надежная опора трона в течение полвека, оно все же не справилось с «новыми вызовами» царствования Александра II. Как Третье отделение относилось к чиновникам? Какова была реальная штатная численность «Великой и Ужасной» спецслужбы? Кто стал подлинным вдохновителем создания политической полиции и почему так строго судили ботаников-интеллигентов?
01. Бенкендорф. Сатрап с человеческим лицом
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02. III Отделение. Великое и ужасное
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