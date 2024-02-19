Гении русской истории
Подкаст Владимира Мединского о выдающихся личностях в русской истории
01. Ломоносов. Просто гений
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02. Неизвестный Державин. Солдат, министр, поэт
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03. Менделеев. Русский Леонардо да Винчи
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04. Гааз и Пирогов. Русские врачи
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