Екатерина II
Правление Екатерины II – один из самых интересных периодов русской истории, особенно XVIII века. Выросшая в небогатой семье и нелюбимая родной матерью, Екатерина уделяла большое внимание самообразованию и манерам, что и помогло ей кардинально изменить свою жизнь – она стала супругой Петра III. Как проходило детство Екатерины Великой? Кем были ее родители? Кто был ей ближе, чем мать? Кого приписывают в отцы Екатерины II? Как обстояли политические дела на родине будущей императрицы? Авторский подкаст Владимира Мединского.
01. Екатерина Вторая. Девочка из неблагополучной семьи
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02. Екатерина Вторая. За кулисами династического брака
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03. Екатерина Вторая. 18 лет в ожидании имперского трона
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04. Екатерина Вторая. Золотой век дворянства (часть 1)
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05. Екатерина Вторая. Золотой век дворянства (часть 2)
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06. Екатерина Вторая. Империя расширяется
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07. Екатерина Вторая. Итоги правления
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