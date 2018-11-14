Философия, теория и история исторического познания

Учимся понимать историю. Философия, теория и история исторического познания — это введение в теоретико-методологическую проблематику исторических исследований. Он знакомит с общим ходом развития теоретических воззрений на исторический процесс и историческое познание, вводит основные понятия и обозначает актуальные методологические проблемы исторической науки.