Философия, теория и история исторического познания
Учимся понимать историю. Философия, теория и история исторического познания — это введение в теоретико-методологическую проблематику исторических исследований. Он знакомит с общим ходом развития теоретических воззрений на исторический процесс и историческое познание, вводит основные понятия и обозначает актуальные методологические проблемы исторической науки.
01. Специфика истории как науки. Проблема объективной истины в исторической науке
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02. Как преподавать историю (Чубарьян А.О.)
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03. Парадоксы истории
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04. Смерть и свобода. Об отношении свободы к смерти в русской и немецкой философии
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05. «Следы смерти». Функции и атрибуты «следов прошлого» (Буллер А.)
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06. След как «познавательный» инструмент историка
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