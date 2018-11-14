Дискуссионный клуб "Гучков дом"
Исторический дискуссионный клуб «Гучков Дом» Российского военно-исторического общества. Российское военно-историческое общество проводит заседания дискуссионного клуба «Гучков Дом», они объединены общей тематикой и проблемным направлением изучения истории. Среди обсуждаемых вопросов: Отечественная и всеобщая история, политология, военное дело и дипломатия.
01. Российская революция 1917 г.: историческая память и школьное образование. Часть 1. Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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02. Доктрина славянского единства и российская политика на Балканах в XVIII-XX вв. Дискуссионный клуб "Гучков дом".
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03. Февральская революция 1917 года: заговор или неизбежность. Дискуссионный клуб "Гучков дом".
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04. Российская революция 1917 г.: историческая память и школьное образование. Часть 2. Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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05. Российская революция 1917 г.: можно ли ее называть "Великой"? Дискуссионный клуб "Гучков дом".
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06. Сталинградская битва. Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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07. Возвращение исторических названий: за или против. Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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08. Монархия в России: прошлое на повестке дня? Дискуссионный клуб. "Гучков дом"
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09. Какие исторические герои нужны современной России? Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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10. Начало Великой Отечественной войны: правда и вымыслы. Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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11. Историческое кино: мера вымысла и правды. Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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12. Февральская революция 1917 года: заговор или неизбежность. Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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13. Российская и польская история XX века: как выйти на путь примирения? Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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14. Нацистские преступления без срока давности: к годовщине прорыва блокады Ленинграда и освобождения Освенцима. Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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15. Хартия историка: истина VS правда. Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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16. Переломный 1943-й: От Курска до Днепра. Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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17. От НЭПа к сталинской индустриализации: к 90-летию старта «первой пятилетки». Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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18. Пролог Второй мировой: 80 лет Мюнхенскому сговору. Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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19. Верховные Главнокомандующие Николай II и И.В. Сталин в сравнительной перспективе. Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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20. Тегеран-43 и формирование нового мирового порядка. Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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21. Роль православия в развитии российской государственности (к 1030-летию Крещения Руси). Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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22. Возможна ли ценностная внешняя политика? История и современность. Дискуссионный клуб "Гучков дом"
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