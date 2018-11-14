Дискуссионный клуб "Гучков дом"

Исторический дискуссионный клуб «Гучков Дом» Российского военно-исторического общества. Российское военно-историческое общество проводит заседания дискуссионного клуба «Гучков Дом», они объединены общей тематикой и проблемным направлением изучения истории. Среди обсуждаемых вопросов: Отечественная и всеобщая история, политология, военное дело и дипломатия.