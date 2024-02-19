Дипломаты 19 века
Профессия дипломата окружена флером романтики… но кто же они? Баловни судьбы? Чиновники? Терапевты международной политики? Почему даже очень сильное государство становится неумелым и неуклюжим без профессиональной дипломатической службы?
01. Нессельроде, Горчаков, Тютчев. Российские дипломаты XIX века
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02. Неизвестный Грибоедов – гусар, дуэлянт, дипломат
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