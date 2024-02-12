Декабристы

Мыслители, мечтатели или революционеры-экстремисты? Как из офицерских клубов по интересам возникло движение декабристов? Какова эволюция этого движения, какие идейные ориентиры оно имело и какие организационные формы принимало? Почему «тайные» общества не были тайными, и что послужило триггером выхода декабристов на Сенатскую площадь?