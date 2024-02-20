Что мы отмечаем 4 ноября?
4 ноября в России отмечается День народного единства. Почему этот праздник так трудно приживается в нашем сознании? Что такое Смута и почему Москва почти два года была оккупирована иностранными войсками? Были ли у России альтернативные пути развития? Какую роль в борьбе с интервентами играла русская Православная церковь?
01. Что мы отмечаем 4 ноября? Часть 1 - На краю пропасти
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02. Что мы отмечаем 4 ноября? Часть 2 - Освободители
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