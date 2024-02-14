Александр III
"За 13 лет правления Александра III Россия не участвовала ни в одной войне. На фабриках был запрещён детский труд и ночная работа женщин и подростков на фабриках. Именно ему удалось одержать победу над революционным террором. И при этом именно его царствование вошло в историю как эпоха контрреформ. Как младший брат унаследовал и титул наследника, и невесту старшего? Так ли уж консервативна была политика Александра III, как мы привыкли считать? И почему Александра III часто называют одним из самых недооцененных правителей? "
01. Александр III – часть 1. "Кухаркины дети" и война с террором
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02. Александр III. Часть 2 - Консерватор в политике, либерал в экономике
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03. Александр III. Часть 3 - Каким человеком был Александр III? Мифы и реальность
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