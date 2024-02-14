Александр II. Реформатор поневоле
Первый царь после Петра I, родившийся в Москве, наследник престола с момента рождения, любимец женщин и не очень примерный семьянин, он вошел в историю как великий реформатор.
01. Александр II. Часть 1 - Реформатор поневоле
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02. Александр II. Часть 2 - Почему он освободил крестьян и создал "самый гуманный суд в мире"?
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03. Александр II. Часть 3 - отдал Аляску и Курилы, замирил Кавказ, покорил Ср. Азию и едва не взял Константинополь
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