Александр I. «Венценосный либерал»
Сын императора Павла I и его второй жены Марии Фёдоровны. Человек с гибким умом, тонкий, хитрый, «Сфинкс, не разгаданный до гроба». Всю жизнь его преследовала тяжесть вины за смерть отца от рук заговорщиков. Человек не просто либеральных, а даже республиканских убеждений, инициатор реформ, лишь некоторые из которых были доведены до конца. Это всё о нём - об Александре I.
01. Александр I – часть 1. «Венценосный либерал»
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02. Александр I – часть 2. «Государь всея Европы»
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03. Александр I – часть 3. «Последние годы. Жизнь после смерти»
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