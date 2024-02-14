Александр I. «Венценосный либерал»

Сын императора Павла I и его второй жены Марии Фёдоровны. Человек с гибким умом, тонкий, хитрый, «Сфинкс, не разгаданный до гроба». Всю жизнь его преследовала тяжесть вины за смерть отца от рук заговорщиков. Человек не просто либеральных, а даже республиканских убеждений, инициатор реформ, лишь некоторые из которых были доведены до конца. Это всё о нём - об Александре I.