Евгений Тарле. Историк двух эпох 08.11.2024Тест по теме: «Евгений Тарле. Историк двух эпох»СоцсетиНовоеСеничев Вадим ЕвгеньевичКонь, колесница, боевой топор: начало Бронзового века в северной ЕвропеСеничев Вадим ЕвгеньевичАнтичность в красках, или о чем мы забываем, глядя на древние статуиЧуйченко Константин АнатольевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииКуликовская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииГрюнвальдская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииГангутское сражение. Памятные даты военной истории РоссииВ каком городе прошло детство и юность Тарле?КиевМоскваСанкт-ПетербургХерсонСледующий вопроспропустить Вопрос: 1 из 5Осталось: 5:005:00Пройти тест Популярное