Эпоха Великих географических открытий 12.04.2024Тест по теме: «великие географические открытия»СоцсетиНовоеСеничев Вадим ЕвгеньевичКонь, колесница, боевой топор: начало Бронзового века в северной ЕвропеСеничев Вадим ЕвгеньевичАнтичность в красках, или о чем мы забываем, глядя на древние статуиЧуйченко Константин АнатольевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииКуликовская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииГрюнвальдская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииГангутское сражение. Памятные даты военной истории РоссииЧто положило начало Великим географическим открытиям?Стремление Португалии и Испании открыть новый морской путь из Европы в АзиюНеобходимость для европейцев найти новые пути из Европы в АзиюСтремление Испании новые земли на западе планетыНеобходимость для европейцев найти дорогу в Северную АмерикуСледующий вопроспропустить Вопрос: 1 из 5Осталось: 5:005:00Пройти тест Популярное