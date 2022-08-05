31 июля 2022 года началось серьезное обострение сербо-косовского кризиса, который вызван ухудшающимся положением сербского меньшинства края. Северное Косово – основной район непризнанного государства, который не подчиняется центру в Приштине и выступает против притеснения прав сербского населения.

С давних времен эту территорию населяло множество народов: греки, славяне, а позднее и албанцы. В Средние века край находился под властью сербских князей, а затем, после знаменитой битвы на Косовом поле в 1389 году, эта земля подчинялась турецким султанам. Для сербов край стал фактически сакральным местом. После освобождения от турецкого владычества Косово вошло в состав сербского королевства, а позднее – и Югославии. Во время Второй мировой войны край перешел к Албании, начались первые столкновения на этнической почве.

Во второй половине XX века Косово стало яблоком раздора на Балканском полуострове. Обстановка накалилась после смерти лидера Югославии Иосипа Броз Тито. Постепенная ликвидация автономных прав края привела к ужесточению конфликта сербов и косовских албанцев. В 1998 году вспыхнул вооруженный конфликт между Югославией и албанскими повстанцами Косово, который так и не решил все противоречия. В 2008 году ряд государств признали независимость Косово, однако это событие ещё больше усугубило и без того сложное положение в регионе.