Что будет, если торговать миром. Памяти Лиги Наций 70 лет назад, 18 апреля 1946 г., было принято решение о роспуске Лиги Наций в связи с образованием ООН.Заметили ли вы, что в Сирию никто не предлагает послать каких-нибудь «миротворцев ООН для разделения конфликтующих сторон»? Сегодня, когда встаёт вызов настоящих войн, выясняется, что, кроме армий настоящих держав (которых в мире по пальцам одной руки сосчитать)... На чтение: 3 минуты

70 лет назад, 18 апреля 1946 г., было принято решение о роспуске Лиги Наций в связи с образованием ООН.

Заметили ли вы, что в Сирию никто не предлагает послать каких-нибудь «миротворцев ООН для разделения конфликтующих сторон»? Сегодня, когда встаёт вызов настоящих войн, выясняется, что, кроме армий настоящих держав (которых в мире по пальцам одной руки сосчитать), ликвидировать эти войны некому.

Почему практической борьбой за мир не в состоянии сегодня заниматься ООН – как организация, созданная «...для поддержания и укрепления международного мира и безопасности»? И что с ней может случиться дальше? Сегодня, когда мы справляем 70-летнюю годовщину роспуска Лиги Наций, об этом стоит поговорить.

Создание

Первая мировая война ясно показала, что заменять войны спортивными состязаниями человечество пока не может. А значит, необходимо какое-то более действенное средство для закрепления послевоенного баланса сил. Предполагалось, что им станет Лига Наций, основанная по инициативе стран-победительниц в 1919 году.

На это указывают хотя бы разные статусы членов Лиги: участвовавшие в войне и подписании мирных договоров (Антанта и союзники); не участвовавшие в войне и подписании мирных договоров; прочие. Кроме того, Великобритания Франция, Италия, Япония (с 1933) и СССР (с 1934) стали постоянными участниками Совета Лиги. Ещё четыре страны избирались в совет временно. Предполагалось также, что постоянным членом станут США, однако Сенат отказался ратифицировать Версальский договор (Устав Лиги Наций был его частью).

Созданная Лига придумала много полезного. Нынешние ВОЗ и МОТ создавались фактически ещё в рамках Лиги. Она же взялась (как международная организация) за вопросы регулирования оборота наркотиков, работорговли, проблемы беженцев и лиц без гражданства. И как для первой половины XX века неплохо с этим справлялась. Другое дело, что свою главную задачу – предотвращение нового мирового конфликта – она решить не смогла.

Как решались проблемы мира и войны

Устав предполагал, что подписавшие его державы будут решать свои проблемы миром или при посредничестве Лиги. А агрессора ждут санкции и блокада.

Вот как это происходило на практике – во время итало-эфиопской войны 1935-1936 гг.

– Италия ещё до войны заручилась поддержкой Франции: получила право пользования железной дорогой Джибути – Аддис-Абеба (столицы колонии Франции Французский Берег Сомали и независимой Эфиопии) для снабжения своих войск; получила в Джибути плацдарм для высадки войск. Ещё раз: две страны, входящие в Лигу Наций (да что там – основавших её) согласовывают, как одна может помочь второй начать войну против третьей.

– Великобритания отказалась закрыть Суэцкий канал для Италии, снабжавшей по нему свои войска (ещё одна основательница подключилась);

– Европейские державы (руководствуясь логикой «разоружения») отказались продавать Эфиопии оружие. «Одна винтовка на троих» – так воевали эфиопы против фашистской Италии, умудрившись тем не менее продержаться 7 месяцев. Продержались бы и дольше, если бы не применение химического оружия Италией;

– Экономические санкции против Италии вступили в силу через 1,5 месяца после начала войны (с 18 ноября 1935 г.) и уже 15 июля 1936 г были отменены. Италия всё это время закупала попавшие под санкции товары и сырьё через третьи страны либо у стран Оси. Предложение СССР перестать продавать Италии нефть Совет Лиги отклонил. А когда изгнанный из своей оккупированной страны эфиопский император Хайле Селассие выступил с речью на заседании Лиги Наций в Женеве, его освистали итальянские журналисты, а власти Швейцарии потребовали от монарха немедленно покинуть страну.

За всё это Италию не исключили из Лиги Наций, она сама оттуда вышла в декабре 1937 года, в течение которого оккупацию Эфиопии признали практически все государства мира (Великобритания и Франция – в 1938-м).

А что с Германией?

Одновременно с этим происходило главное – создание вермахта и его легализация, т.е. разрыв статей Версальского договора, запрещавших Германии иметь военную авиацию, танки, подводные лодки и армию на основе всеобщей военной обязанности. Гитлеровская Германия вышла из Лига Наций уже в октябре 1933 г., не прошло и года после прихода нацистов к власти. Но основатели Лиги были фюреру ещё для чего-то нужны.

В начале 1935 г., когда Италия договаривается с Францией о своём вторжении в Эфиопию, заключается англо-германское соглашение об уровне германских вооружений. После чего Германии остаётся только формально заявить о разрыве Версальского договора (март 1935): двустороннее соглашение отодвинуло в сторону и Лигу Наций и всю Версальскую систему. Санкций, разумеется, не последовало.

Уже в конце марта Гитлер вывалил перед главой британского МИДа лордом Саймоном основные направления своей внешней политики на ближайшие 4 года – Австрия, Судеты, «польский коридор» в восточную Пруссию). А в середине апреля на конференции в Стрезе (Германия, Италия, Франция, Великобритания) тот решительно возражает против санкций в отношении Германии за развёртывание армии и её вооружение. На то были причины. Советник Чемберлена, лорд Лотиан: « Достаточно вооружённая немецкая армия пройдет через русскую армию как нож через масло ».

Поэтому и аншлюс , и Чехия у III Рейха прошли уже по накатанной программе: согласовал с основателями Лиги – и вперёд. Распускать Лигу Наций по сути можно было уже в 1935 году: из системы коллективной безопасности она превратилась в механизм пересмотра Версаля, т.е. в свою прямую противоположность.

***

...Пришедшая ей на смену ООН по сути стала лишь ребрендингом. Как и Лига Наций, ООН призвана поддерживать мироустройство, создавшееся по итогам войны – теперь уже Второй Мировой. Кажется, что наличие собственных миротворческих сил и их успешное применение в конфликтах выгодно отличает ООН от её беззубой предшественницы.

Однако эти успехи стали возможны не благодаря авторитету ООН. Он является производным от политического веса и текущих интересов наиболее влиятельных членов организации. Так было и прежде, однако в середине 1940-х влияние создателей Версаля оказалось уравновешенным СССР и странами социалистического блока. На который постепенно начали ориентироваться и бывшие колонии. Получившийся в результате баланс (а не сама ООН или её отдельные представители) и удерживал происходившие в послевоенное конфликты в рамках локальных войн.

Ситуацию резко изменило исчезновение СССР и крах социалистического блока, без которых уже ООН превратилась в беззубую организацию, хоть и с миротворческими силами. Сложно понять, что хуже характеризует эту организацию: интервенция в Ливию, санкционированная СБ ООН (Обама теперь называет эту авантюру своей самой большой ошибкой за всё время президентства) или вторжение в Ирак (ошибка примерно того же порядка, только на неё США даже разрешения получить не удосужились).

По сути ООН сегодня идёт по той же дорожке, которой ранее прошла Лига Наций: попадание в зависимость от наиболее влиятельного создателя (теперь это США) и попустительство переделу послевоенного мироустройства.

Обложка: Лига наций 1934 год. В зале заседаний.

Источник: https://russian.rt.com

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