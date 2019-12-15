Нефилософский пароход. Как Америка отправляла своих диссидентов в Россию Пока советская власть только строила планы, как избавиться от своих антисоветских интеллигентов, готовила списки, определяла кого куда, американцы уже погрузили на пароход своих самых отчаянных радикалов и отправили их как новогодний подарок вождю российского пролетариата Революция 1917 года как повод… Революция 1917 года в России создала много страхов и различных фобий в развитых капиталистических странах. Европа к тому времени еще не закончила воевать в Первой мировой войне, а в Америке серьезно стали задумываться, что у них коммунисты тоже могут прийти к власти. В те благодатные времена США спокойно принимали беглецов со всего мира. Штатам было глубоко все равно, каких взглядов... На чтение: 2 минуты

Пока советская власть только строила планы, как избавиться от своих антисоветских интеллигентов, готовила списки, определяла кого куда, американцы уже погрузили на пароход своих самых отчаянных радикалов и отправили их как новогодний подарок вождю российского пролетариата

Революция 1917 года как повод…

Революция 1917 года в России создала много страхов и различных фобий в развитых капиталистических странах. Европа к тому времени еще не закончила воевать в Первой мировой войне , а в Америке серьезно стали задумываться, что у них коммунисты тоже могут прийти к власти. В те благодатные времена США спокойно принимали беглецов со всего мира. Штатам было глубоко все равно, каких взглядов придерживается каждый из въезжающих в страну эмигрантов. Но это равнодушие диаметрально менялось при любом вмешательстве во внутреннюю жизнь американского общества. В наши дни эта бдительность принимает такие извращенные формы, что просто диву даешься, как мутировала хваленая американская демократия. Сейчас, как известно, попросту могут не дать визу официальной правительственной делегации для участия в заседании ООН.

Александр Палмер

Источник: commons.wikimedia.org

Но не будем отвлекаться. Со своими леворадикальными и анархистскими движениями американская власть никогда дружбу не водила. В 1919 году под влиянием и русской революции тоже проблемы переросли вообще в военные действия. В июне местные анархисты перешли к активным действиям. В восьми американских городах прогремели взрывы, а целью стали судьи, прокуроры и иммиграционные чиновники. Характерно, что никто не пострадал, но «осадочек» остался. В правительстве заговорили, что революционеры готовятся захватить власть.

Генеральный прокурор США Александр Палмер (еще одна несостоявшаяся жертва июньских атак) и его ассистент Эдгар Гувер (будущий директор ФБР) стали организовывать так называемые рейды по отлову левых радикалов, анархистов и потенциальных революционеров. Серия этих акций вошла в историю под названием «рейды Палмера». За непродолжительный срок пойманных оказалось большое количество, а поскольку многие из них были эмигрантами, пришла идея всех их депортировать.

Политическия карикатура 1919 года: «Европейский анархизм» пытается уничтожить американскую свободу

Источник: commons.wikimedia.org

«Ковчег» в Советскую Россию

Депортация была осуществлена 21 декабря 1919 года. 249 не прижившихся в Америке радикалов были погружены на грузовой пароход Buford в Нью-Йорке и тайно отправлены в Советскую Россию. Родственники депортированных об этом узнали намного позже. Журналисты ликовали. Они даже окрестили корабль по аналогии с библейским «советским ковчегом». Ноев ковчег был символом сохранения человеческого рода, а этот – спасал Америку.

Если вы помните, дипломатические отношения Советской России и Америки появились намного позже – в 1933 году. Пароход сначала посетил Финляндию, а уже потом пассажиров под конвоем доставили к советской границе. Советских руководителей предупредили о прибытии почетных гостей, и они их ждали. Особый прием ожидал лидера идеологов и лидера анархистов Александра Беркмана и Эмму Гольдман. Заметим, что Эмму Гольдман Эдгар Гувер вообще называл самой опасной женщиной в Америке.

Самое интересное, что в дороге высылаемые революционеры чувствовали себя как пленники. Их везли в темных и мокрых каютах, к тому же им не давали никакой информации о том, куда и зачем их отправляют. Но все закончилось, и они были в свободной России.

Торговый корабль Соединённых Штатов «Буфорд»

Источник: commons.wikimedia.org

Здравствуй, Страна Советов!

Советское государство тепло встретило пассажиров «советского ковчега». Сами они жили надеждой, что смогут построить новую жизнь в Советской России.

К сожалению, проследить, как сложилась судьба большинства прибывших, не представляется возможным. Есть только обрывочная информация о некоторых. Эмма Гольдман и Александр Беркман после многочисленных путешествий по стране, пообщавшись с Лениным, лидерами партии большевиков и простым народом, разочаровались в действительности времен Гражданской войны. Последней каплей стало подавление Кронштадского мятежа в 1921 году. После подавления восстания они оба уехали из России.

Ключевые пассажиры «Буфорда»: Эмма Гольдман, Этель Бернштейн, Петр Бьянки, Александр Беркман

Источник: commons.wikimedia.org

Но многие из приехавших в Россию нашли себе место. Петер Бьянки, бывший в Америке лидером «Союза русских рабочих в США», сразу приступил к работе на молодую республику. Он занимался восстановлением разрушенного в годы Гражданской войны транспорта Сибири, работал в администрации Петрограда и даже помощником комиссара на госпитальном судне в Балтийском море. Он погиб в 1930 году на Алтае в ходе антисоветского восстания.

Обложка: news.rambler.ru

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