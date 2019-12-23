Как Советская Россия помогала Ататюрку? Среди империй, пострадавших от Первой мировой войны, оказалась и Турция. Она и до начала мировой войны не вылезала из бесконечных войн. В итало-турецкой войне 1911 года она потеряла Ливию и Родос, а в балканских войнах 1912-1913 годов лишилась и европейских территорий. А оказавшись в союзе с Германией, представила, что может вернуть былое величие. Германия с союзниками войну проиграла, и надежды на восстановление османской значимости растворились, как дым, поверженные вынуждены были подчиниться позорным требованиям победителей. В поисках независимости Величие Турции завершилось плачевно не только для самой Турции, но и для ее подданных. Боевой турецкий генерал Мустафа Кемаль, командующий армиями, превратился в... На чтение: 2 минуты

Среди империй, пострадавших от Первой мировой войны , оказалась и Турция. Она и до начала мировой войны не вылезала из бесконечных войн. В итало-турецкой войне 1911 года она потеряла Ливию и Родос, а в балканских войнах 1912-1913 годов лишилась и европейских территорий. А оказавшись в союзе с Германией, представила, что может вернуть былое величие. Германия с союзниками войну проиграла, и надежды на восстановление османской значимости растворились, как дым, поверженные вынуждены были подчиниться позорным требованиям победителей.

В поисках независимости

Величие Турции завершилось плачевно не только для самой Турции, но и для ее подданных. Боевой турецкий генерал Мустафа Кемаль, командующий армиями, превратился в обычного клерка министерства обороны Турции, следящим за разоружением армии Османской империи. Но он мечтал о возрождении Турции.

Войска Антанты в Констатинополе

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В ноябре 1918 года в Константинополе по-хозяйски разместились войска Антанты . Был распущен законодательный орган Турции – османский парламент. А в это время в Ангоре (будущая Анкара) под руководством Кемаля был создан альтернативный орган власти – парламент Великого национального собрания. Сам же он стал председателем правительства. Естественно, Антанта потребовала от султана арестовать Кемаля, но султану уже ничего не подчинялось. Османская империя разваливалась, в армии шло брожение, но она вместо самороспуска перешла на сторону нового правительства.

В это время продолжалась и интервенция против Турции. Кемалисты были вынуждены организовывать отпор грекам на западе, армянам на северо-востоке и войскам Антанты. Сил явно не хватало, и несмотря на то, что новую власть поддержали народные массы и курды (которым обещали независимость, но они были обмануты), их задавили превосходящие силы противника.

Братская помощь из СССР

Помощь пришла от Советской России. Идея мировой революции еще была одним из главных лозунгов большевиков, а В.И. Ленин усмотрел в революционных преобразованиях зачаток турецкого социализма. Кемаль напрямую обратился к большевикам за помощью и в своих письмах пообещал следовать социалистическому курсу в будущем для развития страны. И еще Кемаль обещал содействовать созданию турецкой коммунистической партии.

Мустафа Кемаль Ататюрк

Источник: pinterest.ru

Обещания Мустафы Кемаля легли на благодатную почву. Из Черноморских портов в сторону Турции потянулись пароходы, груженные оружием. Туркам безвозмездно было переведено около 10 миллионов золотых рублей.

16 марта 1921 года в Москве состоялось подписание договора о дружбе и сотрудничестве. В этом договоре определялись основы для дальнейшего сотрудничества.

Но не успели турецкие дипломаты вернуться домой, как уже появились первые разногласия. Турецкие войска должны были по условиям договора уйти из Александрополя (Гюмри), но не спешили покидать спорные территории. Только после того, как С. Орджоникидзе притормозил поставку денег и боеприпасов, условия были выполнены турками.

Ататюрк: «Наша свобода зависит от России»

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Поставками вооружения и денег помощь не ограничилась. Были построены два пороховых завода, куда были поставлены оборудование и сырье. М. Фрунзе выделил деньги для организации детского приюта.

Естественно, бывшие противники Турции по Первой мировой войне не желали ее усиления, но Лозаннская конференция 1922-1923 годов привела к провозглашению Турции независимым государством. Мустафа Кемаль, получивший звание «отец народа – Ататюрк», стал президентом.

Мое слово: хочу – дам, хочу – назад возьму

Турция заметно укрепилась, появился международный авторитет, и Советская Россия вправе была надеяться, что Турция выполнит данные ею обещания. Но Турция никуда не спешила. Мало того, советская разведка узнала, что турки вели закулисные переговоры с англичанами о создании турецко-грузинского фронта против большевиков. Кемаль быстро выкрутился, заявив, что это не он, это враги за его спиной устраивают козни… Конфликт был улажен.

Памятник республике в Стамбуле. Позади Ататюрка стоят Климент Ефремович Ворошилов и Михаил Васильевич Фрунзе

Источник: pinterest.ru

Дальше было веселее. Естественно, Кемаль не собирался становиться на социалистический путь развития. 28 января 1921 года в море утопили всех руководителей коммунистической партии Турции (15 человек). В 1923 году была официально запрещена и коммунистическая партия Турции.

Мустафа Кемаль (Ататюрк) обманул всех. Он давал обещания, когда это было выгодно, и отказывался от своих слов, когда это тоже было выгодно. Кивать на Восток, что там так принято, в этом случае не очень хочется.

Кемаль обманул и курдов, пообещав им независимость и автономию, но, когда нужда в них отпала, они тоже познали его ложь.

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