Свободу художнику Гитлеру. Как «шоу-процесс» сделал фюрера из клоуна Свободу художнику Гитлеру. Как «шоу-процесс» сделал фюрера из клоуна На чтение: 2 минуты

92 года назад, 1 апреля 1924 г., был вынесен приговор Адольфу Гитлеру за организацию Пивного путча.

Как вы знаете, сегодня наша страна регулярно сажает перспективных юных политиков, которых защищает одна и та же адвокатская артель по производству шоу-процессов над жертвами режима. На них послушно фокусируются медиа, те их них, кто уже отмотал свой срок, превращаются в бродячих зарубежных правозащитников. Сегодня, когда мы справляем годовщину одного из таких шоу-процессов над политическим фриком – стоит поговорить о его уроках.

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1 апреля 1924 года был вынесен наиболее кровавый судебный приговор в истории человечества. За действия, квалифицированные как государственная измена (от пяти лет заключения до смертной казни), обвиняемый получил минимальный срок. Но не отсидел даже его – выпустили по амнистии. Вследствие чего уже через 10 лет только политические, но и вообще массовые убийства в Германии (да, это была Германия) стали нормой, а государственный переворот по факту всё же свершится, хоть и совсем демократическим путём. С хорошо известными последствиями в виде нескольких десятков миллионов трупов.

92 года назад Адольф Гитлер и ряд его сторонников были осуждены за организацию и участие в т.н. «Пивном путче», который вот как случился.

Вечером 8 ноября 1923 года в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер» было людно, народ собрался послушать выступление одного из лидеров правых сил Густава фон Кара. В то время баварские правые играли в сепаратизм: отказывались подчиняться распоряжениям Берлина, выдавать властям лидеров уже оформившихся штурмовых отрядов. Однако именно играли: идти на серьёзный конфликт ни Кар, ни его окружение не было готово. Зато недавно пришедший в партию А. Гитлер решил несколько ускорить события.

Штурмовики блокировали зал. Гитлер заявил лидерам баварских правых, что началась революция, а затем до утра убеждал их её поддержать: захватить склады с оружием и местные учреждения власти, а затем идти на Берлин. Фон Кар, Лоссов, фон Зайссер и прочие уступили, но только затем, чтобы вырваться из пивной, где их держали силой оружия. Из весомых фигур участвовать в марше Гитлера согласился только герой войны генерал Людерндорф.

Закончилось всё известным образом. Сотни полицейских с чётким приказом применять оружие на поражение хватило, чтобы разогнать 30 сотен мюнхенского майдана, пришедших днём 9 ноября к зданию военного министерства. В Небесный Взвод зачислили только 16 человек. После окончательного установления в Германии нацистского режима они широко использовались в создании и поддержании официальной мифологии Третьего Рейха.

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По сути, на этом всё могло и закончиться, но именно судебный процесс, а не сам путч стал для Гитлера трамплином в историю. В отличие от Людендорфа он в самом начале процесса признал себя виновным (хотя, по правде говоря, вряд ли имел на то основания: гражданством Веймарской республики он на то время не обладал). В дальнейшем же Гитлер превратил процесс в полуторамесячную пропаганду своих взглядов на события новейшей истории: не он государственный изменник, а депутаты немецкого парламента. Он же лишь хотел защитить и спасти от них немецкий народ. Отдельным пунктом Гитлер обвиняет предавших его фон Кара, фон Зайссера и Лоссова. Было это примерно так:

Отрывок х/ф «Гитлер: Восхождение дьявола» (Канада, 2003).

Эта сцена даёт нам понимание того, что произошло за время судебного процесса. Гитлер входит в здание суда начинающим политиком-фриком, известным разве что в узких кругах почитателей микроскопических партий. И нескольким журналистам – это их работа в конце концов. А через полтора месяца, по завершении процесса, он уходит оттуда триумфатором и политиком перспективным. Разница между начинающим и перспективным политиком огромна и обычно вмещает в себя годы бесплодного труда и несколько провальных избирательных кампаний. И совсем не каждый в начинающий становится перспективным, многие всю жизнь вынуждены проводить примерно так:

Отрывок из т/с «Дживс и Вустер» (Великобритания, 1990-1993).

Девятимесячное заключение Гитлера и его сторонников не зря сравнивают с санаторием или почётной ссылкой: возможность прогулок в тюремном парке, приём посетителей, хорошее питание. В каком-то смысле путчисты попали в недорогой, но вполне уютный all inclusive с условием не покидать его до особого разрешения. Уже один этот момент показывает, что Гитлер до суда и Гитлер после суда – два совершенно разных Гитлера.

Среди причин его прихода к власти совершенно верно выделяют реваншизм военных и политической элиты, верное попадание в исторический момент. Однако всего этого не было бы без превращения судебного заседания в шоу-процесс, в конце которого у публики сложилось резюме: «Может он и виновен, но он прав».

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За последние годы в России состоялось несколько подобных шоу-процессов. Одни стали результатами неудавшихся «маршей на Кремль», другие собственно и были целью правонарушителей.

Роднят их постоянные попытки превратить скамью подсудимых в трибуну для выражения гражданской/политической позиции (вместо обсуждения материалов дела).

Разумеется, по большей части фигуранты данных процессов – карнавальные шуты и фрики. Без всякой перспективы повторить карьерный взлёт А. Гитлера – просто клоунада с прицелом на последующий вирусный маркетинг. Все дежурно отрабатывают свои роли. Адвокат повышает накал, поддерживая свой рейтинг. Подсудимый зарабатывает имидж. Чиновники демонстрируют верность идеям патриотизма и лично сами понимаете кому. Журналисты строчат тонны материалов и новостей, благо адвокат и подсудимый генерируют новостные поводы десятками, поддерживая интерес к теме (их линия защиты – работа не со свидетелями, а с прессой и соцсетями). Иногда в главную ложу подтягиваются те, на кого спектакль под названием «В России в очередной раз попирают закон и право» в основном и рассчитан: послы и руководители зарубежных государств. Тогда стартует вой: «Господин президент, освободите N».

...Но, как показывает случай с Гитлером, даже шоу иногда оборачивается кровавым действом с десятками миллионов жертв. Это случается раз в век – но случается.

И поэтому единственная правильная форма реагирования общества на любые шоу-процессы – их игнорирование. Хотя бы потому, что послушное внимание к этим пожирателям внимания – есть всегда по определению ложная повестка. Которая не «существует параллельно настоящей», а заменяет её.

О том, насколько вредно обществу не обращать внимания на то, что с ним на самом деле происходит и что для него действительно важно, фокусируясь на ярких шоу, – говорить излишне.

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