Почему они с нами. К годовщине геноцида армян 24 апреля 1915 года с депортации армян из Стамбула начался геноцид армянского народа в Османской империи. В период «парада суверенитетов» почти каждая из бывших республик СССР ввела в исторический официоз собственную версию многовековой оккупации себя Россией. Эти истории на большем или меньшем уровне официальности живы до сих пор — включая страны, народы которых были спасены империей от банального истребления. Они живы и в республиках Евразийского Союза, служа, с одной стороны, противовесом естественным центростремительным тенденциям, а с другой — постоянно ставя под угрозу не только интеграцию на постсоветском пространстве, но и будущее самих народов. Сегодня, когда мы справляем 101-ю годовщину начала... На чтение: 2 минуты

24 апреля 1915 года с депортации армян из Стамбула начался геноцид армянского народа в Османской империи.

В период «парада суверенитетов» почти каждая из бывших республик СССР ввела в исторический официоз собственную версию многовековой оккупации себя Россией. Эти истории на большем или меньшем уровне официальности живы до сих пор — включая страны, народы которых были спасены империей от банального истребления. Они живы и в республиках Евразийского Союза, служа, с одной стороны, противовесом естественным центростремительным тенденциям, а с другой — постоянно ставя под угрозу не только интеграцию на постсоветском пространстве, но и будущее самих народов.

Сегодня, когда мы справляем 101-ю годовщину начала геноцида армян – об этом стоит поговорить.

Предпосылки

Дата 24 апреля 1915 г. во многом условна – в таких процессах обычно сложно установить с чего всё началось. Армянские погромы в Османской империи периодически случались и раньше. Однако столь масштабному злодейству, вероятно, поспособствовал приход к власти младотурок в ходе военного переворота 1908 года.

Османская империя считалась «больным человеком Европы» ещё в первой четверти XIX века, и дотянуть до XX-го ей помогла лишь поддержка Великобритании и Франции. Расплатой за эту поддержку стала зависимость Турции от этих держав. В конце XIX века попытку изменить ситуацию предприняли т.н. «новые османы», их целью было учреждение конституционной монархии. Один из представителей этой группировки – Мидхат-паша – должен быть знаком поклонникам литературного сериала об Эрасте Фандорине. Как и то, что долго их завоевания не продержались. В конце 1876 года Османская империя получила первую конституцию, а уже в начале 1877-го поставленный Мидхат-пашой новый султан Абдул-Хамид II разогнал «новых османов» и правил более 30 лет.

В начале XX века идеи «новых османов» (конституция, парламент, реформирование империи с учётом опыта европейских держав) попытались реализовать младотурки. Султан Абдул-Хамид II был свергнут (1908), попытка его реставрации подавлена. Османская империя перешла по власть триумвирата (Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша), являвшегося по сути коллективной диктатурой с ручным султаном – больше для сохранения статуса империи.

Примерно на это же время (1908-1913 годы) Османская империя окончательно потеряла контроль над Балканами в результате аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией и двух скоротечных Балканских войн. Это вдвойне усилило конфессиональное напряжение: во-первых, военные поражения империя терпела от христианских держав; во-вторых, мусульмане, отступающие вместе с армией, отыгрывались на христианском населении – армянах. Было ещё и «в-третьих». Младотурки, пытаясь гальванизировать угасающую империю, решили прибегнуть к радикальному средству – национализму. К слову – губительному средству для империй.

Довоенные армянские погромы не только не карались, но и поощрялись, в них принимали участие армейские подразделения, посланные для восстановления порядка. Тем самым их возвели в норму, а перерастание количества в качество стало вопросом времени.

Военный фактор

После начала Первой мировой войны турецкая и русская армии сошлись в противостоянии в Западной Армении (историческая область Великой Армении, с XVI века входила в состав Османской империи, сегодня – в составе Турции). В обоих армиях воевали армяне.

Поводом к системному насилию стало поражение, нанесённое турецкой армии под Саракамышем (январь 1915). В операции со стороны российской армии активно участвовали армянские добровольцы, турецкая армия потеряла 60 тыс. убитыми. Вероятно, именно это натолкнуло младотурков на мысль состряпать версию о предательстве армян в собственной армии как главной причине поражения.

На тот момент в армии Османской империи воевали ок. 100 тыс. армян. Уже в феврале 1915-го их отозвали в тыл и разоружили. Параллельно происходила конфискация оружия у гражданских лиц. После ликвидации возможности сопротивления власти приступили к депортации. Причём оправдать все эти действия военными причинами (нелояльностью армян в прифронтовых регионах) было невозможно: репрессии затронули всю территорию Османской империи, даже самые далёкие от боевых действий регионы. Тем более никак не оправдывается то, что депортация в большинстве случаев означала растянутое во времени массовое убийство: депортируемые гибли в дороге от голода и жажды. Однако власти не брезговали и привычной резнёй.

Оценки количества жертв геноцида сильно разнятся – от нескольких сот тысяч до 2 млн человек. Большинство историков сходится на вилке 0,8-1 млн. До начала войны в Османской империи проживало около 2,5 млн армян. В сегодняшней Турции их практически не осталось, разве что наследники тех, кого насильно обратили в ислам. Остальные бежали в Европу или на территорию нынешней Армении.

Не помогло

Попытка сплотить умирающую империю убийствами и мародёрством оказалась неудачной. Вероятно, что и боевые действия Турции против Закавказья в 1918 году были вызваны не только стремлением вернуть потерянные в ходе войн территории, но и окончательно решить армянский вопрос – не только в пределах Османской империи, но и вообще в регионе.

Россия по сути стала единственной страной, которая тогда вступилась за армянское население Османской империи действием. В 1915-1916 гг. по мере продвижения российской армии вглубь Западной Армении, часть армян удалось переправить в Закавказье. Остальные отступили позднее, вместе с русской армией.

Затем за дело взялась РККА, которая прекратила в Закавказье войны между армянами, грузинами и азербайджанцами. А также вернула Армении большую часть потерянных ею к тому времени земель (в ходе армяно-турецкой войны 1920 года Республика Армения лишилась почти ⅔ своей и без того небольшой территории).

***

Логика этих решений имеет свою инерцию и в наше время. Несмотря на наличие крупных армянских диаспор в Европе и США, именно Россия выступает своего рода гарантом армянской государственности, в том числе на фоне длящегося уже почти 100 лет конфликта по поводу Карабаха. А потому резкое изменение внешнеполитической ориентации Армении в 2013 году в пользу участия в евразийском интеграционном проекте на самом деле никакое не резкое и не внезапное. И продиктовано всё той же неумолимой исторической логикой.

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