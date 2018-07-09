Краткий курс истории. Пагуошское движение 9 июля 1955 года принято считать днем создания Пагуошского движения ученых – международной неправительственной организации, которая выступает за мир, разоружение и безопасность. Предпосылки для создания движения В 1945 году США применили ядерное оружие в Японии. Окончание Второй мировой войны не принесло долгожданного спокойствия. В 1946 году в Фултоне У. Черчилль провозгласил начало холодной войны. Советский Союз не отставал от западных «партнеров» и первое свое ядерное испытание провел 29 августа 1949 года, а через четыре года испытал первую водородную бомбу. В 1952 году американцы на Маршалловых островах испытали термоядерное устройство. Все эти события получили название «ядерная гонка». И вот в 1955... На чтение: 1 минута

9 июля 1955 года принято считать днем создания Пагуошского движения ученых – международной неправительственной организации, которая выступает за мир, разоружение и безопасность.

Предпосылки для создания движения

В 1945 году США применили ядерное оружие в Японии. Окончание Второй мировой войны не принесло долгожданного спокойствия. В 1946 году в Фултоне У. Черчилль провозгласил начало холодной войны . Советский Союз не отставал от западных «партнеров» и первое свое ядерное испытание провел 29 августа 1949 года, а через четыре года испытал первую водородную бомбу . В 1952 году американцы на Маршалловых островах испытали термоядерное устройство. Все эти события получили название «ядерная гонка». И вот в 1955 году 11 всемирно известных ученых (среди них были и А. Эйнштейн , Ф. Жолио-Кюри, Л. Полинг, М. Борн), обеспокоенных таким развитием событий, выступили за созыв международной конференции. Ее участники должны были выступить против использования ядерной энергии в военных целях.

Бертран Рассел на пресс-конференции

Первая конференция

Первая конференция состоялась в городе Пагуош (Канада). Ученых со всего мира активно поддержал на конференции у себя на родине канадский бизнесмен и известный общественный деятель Сайрус Итон. В дальнейшем по названию города стали называться и конференция, и всё движение. Сбор приглашенных ученых состоялся 7–11 июля 1957 года. В первой конференции приняли участие 22 ученых, в основном физики-ядерщики, в том числе трое ученых из Советского Союза. Основными вопросами, обсуждаемыми на встрече, стали: контроль за ядерными вооружениями, опасность ядерного оружия для человечества и ответственность самих ученых. Участники движения считали, что международное сотрудничество должно способствовать решению мировых проблем, связанных с военными конфликтами, ростом запасов вооружений, голодом и нищетой, нарушением прав человека.

Деятельность

За первые годы после создания Пагуошского движения удалось составить целый ряд международных актов, связанных с разоружением и контролем над вооружением. Именно ученые-«пагуошцы» приняли участие в разработке договоров о запрещении ядерных испытаний в трех сферах – атмосфере Земли, космосе, под водой. Результат не заставил себя долго ждать, в 1963 году такой договор был подписан. Пагуошское движение не стало останавливаться только на вопросах ядерного оружия. В 1959 году участники движения провели конференцию, где обсуждались вопросы запрета химического и биологического оружия. В 1991 году движение предложило новый международный проект «Мир без ядерного оружия». Ученые заявили, что ядерное сдерживание не отвечает вызовам времени и не даст желаемых результатов в борьбе с террористическими организациями и фанатичными религиозными группами. Мировая общественность высоко оценила Пагуошское движение, и в 1995 году ему была присуждена Нобелевская премия мира.