Главная тайна американской разведки. К годовщине создания ЦРУ 18 сентября 1947 года в США вступил в силу Закон о национальной безопасности, согласно которому было создано ЦРУ. Нас мало что роднит с США. Один из немногих общих признаков: положение в мировой табели о рангах – во многом заслуга национальных спецслужб. Сегодня, когда мы справляем 69-ю годовщину одной из самых известных и одиозных разведывательных организаций, стоит поговорить о том, что американцы хорошо усвоили уроки, которые мы же им и преподали в ходе Второй мировой войны. На чтение: 2 минуты

18 сентября 1947 года в США вступил в силу Закон о национальной безопасности, согласно которому было создано ЦРУ.

Нас мало что роднит с США. Один из немногих общих признаков: положение в мировой табели о рангах – во многом заслуга национальных спецслужб.

Сегодня, когда мы справляем 69-ю годовщину одной из самых известных и одиозных разведывательных организаций, стоит поговорить о том, что американцы хорошо усвоили уроки, которые мы же им и преподали в ходе Второй мировой войны.

Когда и почему возникла единая разведка

Столь поздняя дата возникновения спецслужбы (сами США лет на полтораста старше) не означает, что до 1947 года разведкой и контрразведкой в Америке никто не занимался. У армии, флота, государственного департамента были свои соответствующие службы, обслуживавшие их запросы. Однако единой структуры, единого управления и единых задач не существовало.

Во-первых, это сразу ставило вопрос финансирования такой организации и этот вопрос следовало провести через Конгресс, представителям которого, в свою очередь, нужно было бы потом объяснять своим избирателям, зачем они голосовали за создание ещё одного федерального органа.

Во-вторых, единая структура сразу выводила разведывательную деятельность из подчинённого состояния в равноправное (как минимум).

В-третьих же, следует вспомнить завершение Первой мировой. Вудро Вильсон был весьма близок к тому, чтобы уже в начале 20-х превратить Америку если не в глобального политического лидера, то в государство, активно к такой роли стремящееся. Но тогдашний политический класс решил, что Америке это не больно-то и нужно. Сливки с войны сняли, из должника стали крупнейшим кредитором – и хватит. А зачем в таком случае создавать спецслужбу, занимающуюся преимущественно внешнеполитическими задачами, если политический класс этих задач не ставит?

К необходимости создания единой разведывательной службы американцев вернула новая война, в которой США к тому же принимали непосредственное участие, подвергшись нападению Японии в декабре 1941 года. Руководство США, вероятно, и раньше знало о том, что различные разведки не обмениваются друг с другом информацией, что затрудняет построение общей картины из разрозненной информации. Однако война дала прочувствовать это сполна. Поэтому уже в июне 1942 года возникло Управление стратегических служб.

Тут нужно упомянуть, что даже Франклин Рузвельт, понимавший необходимость такой структуры, одновременно не был сторонником централизации разведки. И пошёл на это скорее потому, что минусы от отсутствия единой разведки начали перевешивать неприязнь и нежелание создавать монстра разведки.

УСС занималось в основном сбором информации (в том числе в оккупированных странах), подготовкой диверсантов, оказанием помощи антинемецкому и антияпонскому сопротивлению. Однако уже тогда СССР входил в сферу интересов спецслужбы, которая вела деятельность на оккупированных территориях и поддерживала контакты с националистами в Прибалтике, на Украине и в западных районах Белоруссии.

Из известных операций УСС стоит назвать сепаратные переговоры Аллена Далеса с Карлом Вольфом (операция «Восход солнца»), известные нам как одна из сюжетных линий «Семнадцати мгновений весны» . В фильме полковник Исаев расстроил планы американской и немецкой разведок, однако на самом деле кое-каких целей американцы достигли. Сепаратного мира не вышло, но сдачи немцев в Северной Италии (Карл Вольф занимал пост высшего руководителя СС и полиции группы армий «Ц», базировавшейся в Италии) удалось добиться. И если бы не смерть Рузвельта (с ней переговоры окончательно забуксовали, на Даллеса давило руководство), вероятнее всего, в Италии немцы капитулировали бы гораздо раньше.

После войны

Итак, немцы капитулировали, война окончилась. В сентябре 1945 года УСС распустили, отделы и людей снова поделили между армией и Госдепом. Однако хватило этого примерно на несколько месяцев. Уже в 1946 году отделы вновь объединили под названием Центральная разведывательная группа. А в следующем году функции УСС окончательно передали созданному Центральному разведывательному управлению, чья структура и функции с тех пор, по большому счёту мало изменились.

Возникает вопрос: для чего США потребовалось вновь создавать централизованную разведку, в отношении которой у политического класса США долгое время существовало откровенное предубеждение? Ведь война закончилась и надобность в ней вроде бы отпала?.

В глаза сразу же бросается изменение роли США в мире после Первой и Второй мировых войн. Во второй раз Америка не стала отказываться от роли лидера объединённого Запада, а без мощной разведки стать таким лидером невозможно. Однако была и ещё одна причина: мы.

Война (и всё те же сепаратные переговоры) показала, что в послевоенном мире Америке предстоит столкнуться с советскими спецслужбами. Которые и до войны показывали неплохую эффективность, а в ходе войны значительно её увеличили (о примерах работы СМЕРШ и о масштабе работы НКВД мы уже рассказывали). Распустить УСС в условиях начинавшейся холодной войны было бы равносильно капитуляции. В этот день американским гражданам стоило бы наравне с ЦРУ чествовать и российские спецслужбы: их предшественники «сделали» Америку великой страной. Заставили ею стать.

Ранее, в упомянутом материале об НКВД, мы говорили, что госбезопасность стала своего рода матрицей построения государства, вокруг которой и посредством которой СССР по факту и создавался. Как видим, это отнюдь не единственный пример вопиющего разгула деятельности спецслужб в мировой истории, а вполне нормальный способ государственного строительства. ЦРУ точно так же приняло вызов и трансформировало создавшее его государство так, чтобы успешно противостоять угрозе. И с задачей справилось.

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Сегодня о соперничестве России и США принято говорить с ухмылкой: расходы на оборону и экономики несопоставимы. Однако к нашим спецслужбам они по прежнему относятся серьёзно. Потому что знают: настоящее современное государство – не количество виртуальных ноликов, а организации с весьма специфическими функциями и успешность их работы.