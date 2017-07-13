Краткий курс истории. Хитрый план США К середине 1947 года в большинстве европейских стран сохранялось тяжёлое экономическое послевоенное положение. 5 июня американский государственный секретарь Джордж Маршалл изложил в Гарвардском университете свою «Программу восстановления Европы». 13 июля, во время Парижской конференции, министры иностранных дел 16 государств Западной Европы согласились принять экономическую помощь от США. Цель – Европа В далёком 1823 году президент США Джеймс Монро сформулировал принципы внешней политики США – «Америка для американцев». Общий смысл этой декларации состоит (именно состоит, так как её никто не отменял) в том, что США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Европы и взамен требуют от европейских держав невмешательства во внутренние... На чтение: 1 минута

К середине 1947 года в большинстве европейских стран сохранялось тяжёлое экономическое послевоенное положение. 5 июня американский государственный секретарь Джордж Маршалл изложил в Гарвардском университете свою «Программу восстановления Европы». 13 июля, во время Парижской конференции, министры иностранных дел 16 государств Западной Европы согласились принять экономическую помощь от США.

Цель – Европа

В далёком 1823 году президент США Джеймс Монро сформулировал принципы внешней политики США – «Америка для американцев». Общий смысл этой декларации состоит (именно состоит, так как её никто не отменял) в том, что США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Европы и взамен требуют от европейских держав невмешательства во внутренние дела стран Западного полушария. И долгое время такой паритет сохранялся. Но в XIX веке, с развитием промышленности, Штатам для дальнейшего роста экономики потребовался выход на глобальные рынки, которые были поделены европейскими колониальными державами. На удачу США случилась Первая мировая война , в которой американцы выступили в роли крупного кредитора. А как известно – где экономика, там и большая политика. Так был сделан первый шаг Америки для «возвращения» в Европу.

Красиво преподнесли

Вторым шагом стал тот самый « план Маршалла ». Его стратегические цели казались более чем благородными и щедрыми: восстановить экономический потенциал Западной Европы; ликвидировать торговые барьеры; реконструировать и модернизировать промышленные мощности; развить европейскую инфраструктуру в целом. Взамен от европейцев требовалось только лишь раскрыть свою экономическую «кухню» для американских консультантов. Сущность такой «щедрости» оказалась по-дьявольски корыстной: фактический автор «плана Маршалла» Уилл Клейтон, будучи крупным предпринимателем и дипломатом, смекнул: Штаты имеют уникальную историческую возможность заполучить глобальные рынки и обеспечить себе долгосрочную перспективу развития.

Конец американскому диктату?

Выполняя условия «Программы восстановления Европы», 16 западноевропейских держав фактически лишались внешнеполитического суверенитета и становились марионетками США в борьбе против возрастающего влияния СССР в мире . Маршалл стал лауреатом Нобелевской премии мира 1953 года как инициатор стратегии по послевоенному восстановлению экономики Европы. Но всему наступает конец. Современные события показывают нам, что старушку Европу рано списывать со счетов. Освободившись от тотального экономического контроля со стороны США, европейские лидеры всё чаще стремятся высказывать свою позицию по глобальным вопросам, а не просто поддакивать Вашингтону.