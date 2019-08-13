Берлинская стена: два города, два мира, две Европы 13 августа 1961 года началось сооружение Берлинской стены — главного символа «холодной войны» и разделения Германии Берлинская стена стала самым известным в мире символом холодной войны, а ее разрушение закономерно превратилось в символ развала коммунистического союза восточноевропейских государств. За неполных три десятка лет своего существования Берлинская стена обросла множеством мифов: число погибших исчисляли сотнями, она считалась непреодолимой, а тех, кому удавалось вырваться в Западный Берлин, полагали инженерными гениями. В действительности документы подтверждают только 140 случаев гибели при попытках преодолеть Берлинскую стену, тогда как успешные побеги фиксировались чаще — более 5000 раз. И большинство из побегов были результатом скорее усердия и... На чтение: 4 минуты

13 августа 1961 года началось сооружение Берлинской стены — главного символа «холодной войны» и разделения Германии

Берлинская стена стала самым известным в мире символом холодной войны, а ее разрушение закономерно превратилось в символ развала коммунистического союза восточноевропейских государств. За неполных три десятка лет своего существования Берлинская стена обросла множеством мифов: число погибших исчисляли сотнями, она считалась непреодолимой, а тех, кому удавалось вырваться в Западный Берлин, полагали инженерными гениями. В действительности документы подтверждают только 140 случаев гибели при попытках преодолеть Берлинскую стену, тогда как успешные побеги фиксировались чаще — более 5000 раз. И большинство из побегов были результатом скорее усердия и огромного желания оказаться на Западе, чем проявлением инженерного гения. Он-то как раз создал ту самую Стену, за которой три десятилетия на территории социалистической ГДР бок о бок с ее столицей существовал капиталистический Западный Берлин.

Оцепление из восточногерманских солдат возле Бранденбургских ворот в первый день строительства Берлинской стены 13 августа 1961 года

Источник: https://life.ru

Два мира — два Берлина

Появление Западного Берлина стало результатом выполнения союзнических договоренностей об оккупационных зонах в Германии. Несмотря на то, что столицу третьего рейха взяла штурмом Красная Армия, причем без всякой поддержки союзников, город после победы разделили на четыре зоны оккупации: советскую, британскую, американскую и французскую. И, как три зоны оккупации Германии превратились в Тризонию, на основе которой 23 мая 1948 года была провозглашена ФРГ, так из трех западных берлинских зон родился Западный Берлин.

Это было уникальное образование: в сердце провозглашенной 7 октября 1949 года ГДР появился анклав, политика которого определялась даже не в западногерманской столице — Бонне, а гораздо дальше. Снабжение западноберлинской территории шло за счет бывших стран-оккупантов, и Восточной Германии приходилось не просто мириться с этим, но и охранять специальные транспортные коридоры, предназначенные для этой цели.

Солдаты Национальной народной армии ГДР охраняют участок границы с Западным Берлином, на котором идет строительство первой части Берлинской стены, 23 ноября 1961 года

Источник: https://vseonauke.com

Но идеологические и политические противоречия, разделившие Германию, не могли окончательно разделить берлинцев, многие из которых имели родственников по ту или эту стороны границы или ездили на работу из одного Берлина в другой. И хотя они не могли делать это совершенно свободно, все-таки возможностей для таких перемещений было достаточно: ежедневно через 94 пропускных пункта (81 уличный и 13 в метро и на городской железной дороге) границу между двумя Берлинами пересекали в среднем 400 тысяч человек.

Учиться на Востоке и работать на Западе

Традиционной причиной, по которой власти ГДР в конце концов приняли решение возвести Берлинскую стену, называют постепенно увеличивавшиеся масштабы бегства подготовленных специалистов из Восточной Германии. Для них возможность свободного выезда в Западный Берлин была фактически открытой дорогой к переселению в ФРГ. Конечно, восточногерманские власти такая ситуация не могла устраивать. И дело было даже не в идеологии, хотя она занимала существенное место в западноберлинском вопросе. ГДР, в которой высшее и среднее специальное образование были бесплатными, регулярно лишалась существенной части высококлассных подготовленных специалистов. Многие жители Восточного Берлина и вообще Восточной Германии стремились стать инженерами, врачами, строителями и так далее за счет бюджета ГДР, но устроиться работать в Западном Берлине, где платили существенно больше.

Жители Западного Берлина смотрят через только-только появившуюся Берлинскую стену на восточный сектор города, 1961 год

Источник: https://bigpicture.ru

Но возможность постоянно сравнивать два образа жизни некогда единой страны, конечно, тоже поддерживала стремление молодых немцев (а именно они составляли существенную часть постоянно перемещавшихся через границу Западного Берлина) к переселению на Запад. Постепенно усиливавшееся влияние Штази на повседневную жизнь в ГДР, жесткий идеологический контроль, ухудшение условий работы — все это заставляло жителей Восточного Берлина и переехавших в столицу немцев налаживать контакты в Западном Берлине и стремиться перебраться туда сначала на работу, а потом и навсегда.

Особенно активным этот процесс стал в конце 1950-х и начале 1960-х годов, когда руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт объявил экономический курс на преодоление разрыва между двумя Германиями и достижение превосходства восточногерманской экономики над западногерманской. Для страны это означало повышение производственных норм и быстрое расширение процесса коллективизации, который зачастую центральная власть проводила весьма жесткими методами. Немцы, имевшие возможность сопоставить условия жизни там и тут, ответили на это всплеском берлинской эмиграции, и тем самым спровоцировали окончательное решение о постройке Берлинской стены. Восточная Германия не собиралась мириться с потерей экономически активного населения и совершенно не намерена была давать остальным своим гражданам возможность увидеть, как можно жить иначе.

Жители Западного Берлина смотрят на Берлинскую стену, середина 1960-х

Источник: https://vseonauke.com

Независимость против недоступности

Был и еще один фактор, ускоривший возведение Стены, — конфликт между бывшими союзниками, а теперь противниками в холодной войне по поводу политического статуса Западного Берлина. Последнюю попытку урегулировать этот вопрос в 1958 году предпринял советский лидер Никита Хрущев , который выдвинул западным странам ультиматум с требованием проведения в течение полугода переговоров о статусе западной части германской столицы. Советское правительство предлагало придать Западному Берлину статус вольного демилитаризованного города, который бы управлялся независимой гражданской администрацией, а не оккупационными властями. Но поддержки на Западе эта идея не получила: там обоснованно опасались, что независимая администрация быстро потеряет сначала экономический, а потом и политический контроль над территорией, которая вскоре без всяких проблем сольется с остальной Восточной Германией.

Берлинская стена в районе Бранденбургских ворот, середина 1960-х годов

Источник: https://vseonauke.com

Обсуждение всех этих вопросов шло достаточно открыто для того, чтобы о неопределенности судьбы Западного Берлина узнали не только его жители, но и их восточные соседи. Это спровоцировало новый виток «уходов» на Запад: с января по июль 1961 года ГДР покинули почти 208 тысяч человек, в том числе 30 тысяч — только в июле. Еще около 10 тысяч успели уехать в первые дни августа. А вот те, кто пришел на пропускные пункты ранним утром 13 августа 1961 года, увидели перед собой плотную цепочку восточногерманских пограничников, солдат Национальной народной армии ГДР и вооруженных рабочих активистов. ...И закрытые двери КПП.

В течение двух дней власти Восточной Германии держали на границе вокруг Западного Берлина плотное оцепление, за спинами которого постепенно появлялись все новые и новые витки колючей проволоки. А два дня спустя, 15 августа под охраной все тех же пограничников и солдат на месте «колючки» начали появляться первые участки стены из бетонных блоков.

Так называемая «полоса смерти» Берлинской стены. Хорошо виден последний рубеж ограждения — бетонный забор на границе с Западным Берлином, по верху которого идет закругленный бордюр, не позволяющий зацепиться, и дорожка для патрулирования перед ним

https://commons.wikimedia.org

155 километров раздора

Общая длина Стены составляла 155 километров, из которых только 43 км проходили по территории собственно Берлина, а остальные приходились на пригороды. Те, кто никогда не видел Берлинскую стену, представляют ее себе в виде бесконечного бетонного забора с колючей проволокой наверху. В действительности Стена представляла собой сложное инженерно-фортификационное заграждение, включавшее и участки из бетонных блоков с закругленным навершием (чтобы никто не мог зацепиться за стенку и преодолеть ее), и заграждения из перевитой колючей проволоки, и участки металлического забора. Но непреодолимой или почти непреодолимой Берлинскую стену делали не сами заборы, а то пространство между ними, которое патрулировалось восточногерманскими пограничниками: с контрольно-следовой полосой, металлическими противотанковыми «ежами», яркими фонарями и участками колючей проволоки под напряжением.

Конечно, такой сложной структура Стены была не везде, а только на самых «побегоопасных» участках. Но в целом несанкционированное проникновение на западноберлинскую территорию стало почти невозможным. Тем, кто получал соответствующие разрешения, требовалось пройти через один из тринадцати контрольно-пропускных пунктов (к 1989 году из них действовали только три) и через них же вернуться назад, поскольку правом проживания на территории Западного Берлина восточные немцы не обладали.

Восточногерманские солдаты патрулируют границу с Западным Берлином незадолго до начала строительства Берлинской стены

Источник: https://life.ru

Проще всего приходилось пенсионерам ГДР: они обладали правом свободного перемещения между частями Берлина. И это еще раз подтверждает версию о том, что важнейшей причиной для строительства Берлинской стены стали все-таки экономические, а не идеологические мотивы.

Как только появилась Стена, начались и побеги через нее. Жители ГДР не собирались мириться с невозможностью отправиться за лучшей жизнью. Первым беглецом стал 19-летний пограничник Конрад Шуман, который перепрыгнул через колючую проволоку днем 15 августа 1961 года. С того дня и до падения Берлинской стены через нее сумели перебраться тысячи человек, причем далеко не все из них шли с востока на запад — были и такие, кто шел с запада на восток. По ним, в отличие от беглецов из ГДР, восточногерманские пограничники не имели права открывать огонь, а всячески способствовали таким перебежчикам.

Вид на укрепленный участок Берлинской стены в городской черте со стороны Западного Берлина

Источник: https://bigpicture.ru

Те же, кто стремился в Западный Берлин, рисковали не только свободой, но и жизнью: приказ прямо требовал от пограничников ГДР открывать огонь на поражение по всякому, кто рвался на Запад. По разным данным, число таких жертв может составлять от 140 (подтвержденные документально случаи гибели) до 1300 человек, еще около двухсот были ранены. Свыше 3000 перебежчиков были задержаны и получили тюремные сроки: в уголовном законодательстве Восточной Германии существовала отдельная статья, предусматривавшая наказание за попытку бегства из страны.

И все-таки гораздо больше перебежчиков сумели воплотить свою мечту и перебраться в Западный Берлин. Число успешных побегов через Берлинскую стену составляет 5075.

Демонтаж секции Берлинской стены возле Бранденбургских ворот, 21 декабря 1989 года

Источник: commons.wikimedia.org

А 9 ноября 1989 года «перебежчиками» стали все жители Восточной Германии: правительство ГДР приняло решение о свободном праве граждан на выезд, и Стена потеряла свой смысл. В течение нескольких месяцев ее разрушили до основания, сохранив лишь некоторые небольшие участки в качестве памятников эпохе холодной войны, одним из самых ярких символов которой и была Берлинская стена.

Обложка: Вид с воздуха на разделенный Берлин: на переднем плане — собор святого Томаса в западной части города, на заднем — Берлинская телевышка в восточной части, один из самых узнаваемых символов столицы, 1981 год. Источник: https://bigpicture.ru