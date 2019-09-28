ООН и мировой (не)порядок Бездействующий международный орган или спасение от войн и лишений? Организация объединенных наций, или просто ООН, согласитесь, постоянно на слуху. ООН всегда к чему-то призывает, кого-то успокаивает, с кем-то договаривается. Но стало ли в мире меньше войн, меньше голода, меньше межнациональных конфликтов? Сегодня мы попытаемся подумать, насколько эффективна организация, пришедшая на смену политически импотентной Лиге наций. Как создавали ООН? Авторитетнейшая международная организация формировалась в непростых условиях. После очевидного краха Лиги наций бывшей скорее не международной, а межъевропейской организацией колониальных держав, которая, к слову, не смогла предотвратить Вторую мировую (во многом из-за выхода из лиги США), требовался действенный международный орган, способный решать... На чтение: 3 минуты

Бездействующий международный орган или спасение от войн и лишений?

Организация объединенных наций, или просто ООН, согласитесь, постоянно на слуху. ООН всегда к чему-то призывает, кого-то успокаивает, с кем-то договаривается. Но стало ли в мире меньше войн, меньше голода, меньше межнациональных конфликтов? Сегодня мы попытаемся подумать, насколько эффективна организация, пришедшая на смену политически импотентной Лиге наций .

Как создавали ООН?

Авторитетнейшая международная организация формировалась в непростых условиях. После очевидного краха Лиги наций бывшей скорее не международной, а межъевропейской организацией колониальных держав, которая, к слову, не смогла предотвратить Вторую мировую (во многом из-за выхода из лиги США), требовался действенный международный орган, способный решать важные проблемы.

Подписание Атлантической хартии

Источник: upload.wikimedia.org

Но давайте порассуждаем последовательно: как, на каком основании и, главное, в какой международной военно-политической конъюнктуре формировался этот новый орган?

Как известно, пресловутый англосаксонский мир (а именно США и Великобритания) тесно связан. Эти связи в ходе начавшейся Второй мировой войны привели к тому, что США, даже не находясь в состоянии войны со странами оси, негласно оказывали Британии помощь. Ещё до вступления США в войну была заключена так называемая Атлантическая хартия, которую можно назвать предтечей ООН. Позже к хартии присоединился СССР. Затем 1 января 1942 года сразу 26 государств, вступив в хартию, сформировали Декларацию Объединенных наций. Название, кстати, предложил президент США Рузвельт.

Декларация Объединенных наций

Источник: un.org

В октябре 1943 года в Москве три «титана дипломатии», главы внешнеполитических ведомств «большой тройки» – Вячеслав Молотов, Корделл Хэлл и Энтони Иден – при участии китайского представителя подписали документ о создании новой организации.

Миропорядок

Однако это была лишь предтеча той организации, что мы знаем сейчас. После окончания войны сложилась новая, Ялтинско-Потсдамская система мирового порядка. Во многом это стало возможным благодаря хорошим личным отношениям Сталина и Рузвельта, продолжающимся несмотря на «ставившего палки в колеса» британского премьера Черчилля. Всё могло бы сложиться неплохо, если бы не неожиданная кончина американского президента. Новый лидер США – Гарри Трумэн – поддерживал британскую позицию и с большим недоверием (и даже скрытой враждебностью) относился к СССР.

Московская конференция 1943 года

Источник: upload.wikimedia.org

В условиях начавшейся после Фултонской речи Черчилля холодной войны для ещё не оформившейся ООН этот факт следует считать наиболее важным. Стороны только начинали «наладку» работы ООН, в частности, его ведущего органа – Совета безопасности, куда кроме большой тройки вошли Франция и Китайская республика (после 1971 года КНР).

Первое заседание Генассамблеи ООН в Лондоне касалось темы ядерной безопасности, мирного и военного атома (правда, оно мало к чему привело). А Сан-Францисская конференция, шедшая с апреля по июнь 1945 года, и вовсе знаменита большим напряжением в отношениях уже бывших союзников и словесными пикировками между их представителями.

Так или иначе организация начала функционировать. Относительно места, где должна была разместиться штаб-квартира ООН, существуют две версии. Одна из них гласит, что лично И.В. Сталин настоял на размещении здания ООН в США. Он аргументировал это распадом Лиги наций после выхода из неё Соединенных Штатов и провалом межъевропейского диалога после этого. Также Сталин рассчитывал при помощи международного сообщества, которое в целом могло «числом» взять сильные США, некоторым образом уравновешивать окрепшего западного гегемона.

Сан-Франисская конференция

Источник: virezkipress.ru

Вторая версия свидетельствует о праве сильного. Обладающие ядерным оружием Штаты и «примкнувший» со спонсорской помощью 8,5 млн. долларов в строительство здания ООН Джон Рокфеллер-мл. открыли здание как раз в 1951 году, когда СССР лишь только начинал наращивать свой ядерный потенциал. Впрочем, это, скорее, конспирология. Обсуждались и Канада, и варианты в Европе и даже Азии.

Работа

Читатель не должен думать, что мы только критикуем работу организации. За годы работы с 1951 года ООН совершила немало добра во всех уголках мира. Свыше миллиона миротворцев с разной степенью успеха пытались разводить враждующие стороны в локальных конфликтах второй половины XX века. Сотни тысяч тонн гуманитарной помощи всех видов получили страдающие люди десятков стран мира. Экология, волонтерство, наука и десятки других направлений нашли свою область применения в рамках ООН.

Миротворцы ООН в Эритрее

Источник: upload.wikimedia.org

Тем не менее до 1991 года государства, состоящие в Совбезе, прежде всего СССР и США, пользовались правом вето, чтобы решать свои национальные и международные интересы, нежели идти по пути интеграции. Биполярный мир и два враждующих военно-политических блока – НАТО и ОВД – поделили мир. Так продолжалось до 1991 года, пока один из блоков (к сожалению, наш) не перестал существовать. Здесь мы подходим к сути проблемы и предлагаем вам подумать вот о чём.

Новый мировой порядок

С распадом СССР и крушением блока стран ОВД началась новая и не самая приятная эпоха в работе ООН. А связано это с изменением того самого мирового порядка, о котором мы говорили выше.

Первый генсек ООН Трюгве Ли демонстрирует чек на $8,5 млн, полученный от Джона Рокфеллера младшего

Источник: TASS.ru

Ялтинско-Потсдамская система продолжает существовать (хотя бы формально), но мир уже окончательно и бесповоротно изменился. Некоторые политологи-международники склонны выделять различные типы новых систем миропорядка: постялтинскую, постбиполярную, моноцентричную и другие. Однако де-юре сохраняется не отвечающая требованиям времени структура мирового порядка, основанная в далеком 1945 году. Всем очевидно, что её следует менять. Вопрос – как, готовы ли на это державы и один известный военный блок, претендующий на роль мирового гегемона?

Ответ очевиден – нет, не готовы. А ведь печальные примеры работы ООН после 1991 года у всех на слуху, и многие их помнят. Югославия, дважды Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и многие другие примеры. Достаточно потрясти на заседании Совбеза ООН «ампулой» с «химическим оружием», – и вот, следует вторжение в очередную страну.

Очевидно, что конструкция современной международной системы безопасности и сотрудничества требует пересмотра, причем честного и объективного, с учетом требований всех крупных международных игроков, которых с 1991 года прибавилось. Индия, Китай и Россия уже совсем не те. Старые договоры трещат по швам (к примеру, ДРСМД), резолюции ООН не выполняются, локальные конфликты полыхают. Снова в моде право вето, диалог исчезает, уступая место силе. Намечаются и новые точки противостояния.

Зал заседаний Генассамблеи ООН

Источник: upload.wikimedia.org

Необходимо создать новый мировой порядок на условиях мира и диалога и с учётом интересов всех стран. Иначе жизнь создаст его сама, как она умеет это делать после большой войны, а нынешняя ООН рискует повторить судьбу Лиги наций.

Обложка: potokmedia.ru

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