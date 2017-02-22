Как нам напугать Америку. К годовщине «длинной телеграммы» Как нам напугать Америку. К годовщине «длинной телеграммы» На чтение: 3 минуты

22 февраля 1946 года Джордж Кеннан написал своему руководству, что отношения с СССР нужно в корне менять.

Термин «сдерживание» вернулся в активный лексикон американских политиков. Техника и войска перебрасываются в Европу в рамках сдерживания РФ. Обозреватели строчат статьи о том, что сдерживание отлично сработало один раз и не нужно выдумывать велосипед.

Сегодня, когда мы справляем 71-ю годовщину телеграммы советника посла США в СССР Кеннана, стоит поговорить о том, что и враги могут кое-чему научить.

Какую угрозу видели в России

...Длинной эта телеграмма называется вполне справедливо: более 36 тыс. знаков (в переводе на русский) в качестве ответа на вопрос «А почему русские отказываются принимать участие в работе МВФ и Всемирного банка?». Кеннан даже попросил прощения за то, что занял телеграфный канал – это как если бы кто-то в современном офисе отправил на печать «Войну и мир», заставив коллег беситься и ждать своей очереди. Однако Кеннан считал, что должен, наконец, объяснить, что к чему.

Хотя Кеннан с начала 1930-х годов находился на дипломатической работе в Прибалтике, его специализацией всегда была Россия, где он успел поработать в 1930-е, в 1940-е и даже немного в 1950-е – уже в ранге посла (правда, всего несколько месяцев, после его в сентябре 1952 года объявили персоной нон грата и выставили из страны). В своих мемуарах Кеннан неоднократно упоминает о том, что в Вашингтоне не слишком внимательно относились к его отчётам и предупреждениям в отношении СССР. В этот раз вышло иначе.

В телеграмме, отправленной 22 февраля, Кеннан ни словом не упомянул о МВФ или Всемирном банке, то есть о вещах, которыми интересовалось его руководство. Вместо этого он попытался объяснить:

– Как видят мир из-за стен Кремля;

– Насколько этот взгляд основан на анализе текущих событий, а насколько является исторически сформированным способом взаимодействия России с внешним миром (Кеннан склонялся к последнему);

– На каких союзников может рассчитывать СССР и через какие институты попытается укреплять и расширять своё влияние (термина «русский мир» в тексте нет, но лишь буквально).

– Что США могут этому противопоставить.

Американской дипломатии вообще свойственно рассуждать о чужой циничности. Проблему участия СССР в международных организациях Кеннан всё же затронул, но какая цитата! «Москва рассматривает ООН не как механизм руководства сформировавшимся мировым сообществом, основанный на взаимовыгодных интересах и на благо всех народов, а как арену, на которой эти цели могут быть наилучшим образом осуществлены». Иначе говоря, Кеннан указывает руководству, что им не удастся уговорить СССР управлять миром «на пару», хотя в ходе войны союзники и сформировали необходимые для этого рычаги.

Как уже было сказано, в этот раз на документ Кеннана обратили внимание. И не просто обратили – он стал своего рода сенсацией. Копии телеграммы получили послы США во всех странах. Министр обороны США Джеймс Форрестол (тот самый, что известен по мему «Русские идут!») ознакомил с её содержанием генералитет и правительство. В общем, несмотря на изначальный гриф секретности с соображениями Кеннана были ознакомлены практически все американские чиновники, имевшие отношение к внешней политике. Телеграмма оказала решающее влияние на послевоенную дипломатию США: под её влиянием написана доктрина Трумэна. а сам Кеннан входил в команду планировщиков Джорджа Маршалла, готовивших план восстановления послевоенной Европы.

Доктрины нет, а сдерживание есть

Впрочем, сам Кеннан в мемуарах утверждал, что никакой особой доктрины сдерживания не было, а историю раздули журналисты. В конце 1946 года Кеннан по просьбе Форестола написал материал, куда вошли и тезисы, изложенные в «длинной телеграмме». Спустя некоторое время издатель Foreign Affairs спросил у дипломата, нет ли у него какой-либо готовой статьи для публикации. Материал для министра обороны и пошёл в печать в июле 1947 года, Кеннан убрал лишь своё авторство, прикрывшись псевдонимом. Однако из-за стечения обстоятельств авторство статьи вскрылось.

Известно, что некоторые вещи звучат гораздо убедительнее, если высказаны людьми с положением: « Прошло совсем немного времени, когда из его заметки всем стало ясно, кто был в действительности автором статьи. И кое-кто взялся за перо, увязывая мою статью с доктриной Трумэна и планом Маршалла, спекулируя на важности поднятой темы. Поднялся самый настоящий газетный водоворот. “Лайф”, и “Ридер дайджест” перепечатывали отдельные выдержки. Термин “сдерживание” подхватили и даже возвели в статус “доктрины”, являвшейся будто бы одним из основных направлений внешней политики нашего правительства. Таким образом и возник этот миф, ставший проклятием для историков ».

Так Кеннан «стал автором» доктрины сдерживания и ещё много раз был вынужден объяснять, что совсем не он придумал огородить советский блок военными базами США. В общем, идея зажила самостоятельной жизнью и прекрасно обходилась без своего создателя, имевшего весьма долгую биографию – 17 марта 2005-го, совсем недавно, дипломат скончался на 102-м году жизни.

Сам Кеннан в мемуарах указывает на недостатки документов – статьи и телеграммы: мол, теперь написал бы лучше. Но, как говорилось в известном анекдоте, «...ничего, и так хорошо получилось». Штаты вот уже многие годы руководствуются доктриной сдерживания, автор которой совсем не Кеннан, однако об этом, вероятно, мало кому известно даже в самой Америке. Единого автора тут, скорее всего, нет, есть коллективное творчество людей, которые услышали то, что хотели услышать. И не слышали оправданий дипломата: « Россия не собирается завоёвывать кого-либо… Войны русские не хотят ни в коем случае. И прежде всего они не хотят твёрдых обязательств, которые могут привести к военным столкновениям, поэтому предпочитают обходиться политическими средствами... И прошу заметить: если я говорю “политическими средствами”, это ещё не значит “без насилия”. Но насилие это будет носить номинально внутренний, а не международный характер ».

Поэтому высылка Кеннана из СССР, вероятно, объясняется тем, что в ловушку «доктрины Кеннана» попалась не только пресса США, но и те, кто её анализировал в Союзе. Сам же Кеннан считал, что политика руководства СССР противоречит в первую очередь устремлениям русского народа, а значит, бороться с СССР – значит удерживать его руководство в русле привычной политики, а дальше сработают внутренние противоречия.

Спасибо за рецепт

Однако вернёмся ещё раз к его телеграмме. Теперь её текст рассекречен , и прочесть его может любой желающий. И есть, есть смысл читать документы 70-летней давности.

Любая проблема из текущей повестки со временем приводит к вопросу: как вести себя на международной арене, как искать союзников? Кеннан даёт если не исчерпывающий, то достаточно неплохой набор наших возможных союзников: компартии других стран и их рядовые члены; общественные и международные организации; РПЦ и восточные церкви; панславизм и так далее. Кое-что, конечно, поменялось, но коррекция будет исключительно косметической. В том же пугавшем Кеннана панславизме сегодня без труда можно узнать концепцию русского мира. Компартий в их прежнем виде тоже нет, но есть другие силы, постоянно или ситуативно оппонирующие политике США.

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Крайне полезно читать, что о тебе пишут враги, особенно умные. В таких документах можно найти практически все ответы на вопрос «Что делать?»